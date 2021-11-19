НАТО предоставит всю необходимую поддержку Украине – Столтенберг

НАТО фиксирует значительный рост военного контингента Российской Федерации на границах с Украиной и в случае необходимости предоставит ей всю необходимую помощь.

Об этом заявил генеральный секретарь Североатлантического Альянса Йенс Столтенберг в ходе своего визита в Берлин.

— Крайне важно, чтобы Москва продемонстрировала прозрачность относительно целей по наращиванию ее военного могущества, обеспечила деэскалацию и снизила напряженность, — сказал он.

По словам генсека НАТО, Альянс внимательно следит за ситуацией и будет оказывать Украине всю необходимую политическую и военную поддержку.

При этом Столтенберг отметил, что действия РФ ­- лишь одна из проблем, стоящих перед Организацией североатлантического договора.

— Мы также видим, как себя ведет руководство Китая, видим наращивание числа кибератак и террористических угроз, видим распространение ядерного оружия в мире и последствия изменения климата для глобальной безопасности, — добавил он.

Генеральный секретарь Альянса подчеркнул, что это проблемы разного характера, однако они имеют нечто общее.

По мнению Столтенберга, единственный способ их преодоления – стратегическая солидарность Соединенных Штатов Америки и Европы в рамках НАТО.

Источник: Официальный сайт НАТО