НАТО предоставит всю необходимую поддержку Украине – Столтенберг

НАТО фиксирует значительный рост военного контингента Российской Федерации на границах с Украиной и в случае необходимости предоставит ей всю необходимую помощь.
Об этом заявил генеральный секретарь Североатлантического Альянса Йенс Столтенберг в ходе своего визита в Берлин.
— Крайне важно, чтобы Москва продемонстрировала прозрачность относительно целей по наращиванию ее военного могущества, обеспечила деэскалацию и снизила напряженность, — сказал он.
По словам генсека НАТО, Альянс внимательно следит за ситуацией и будет оказывать Украине всю необходимую политическую и военную поддержку.
При этом Столтенберг отметил, что действия РФ - лишь одна из проблем, стоящих перед Организацией североатлантического договора.
— Мы также видим, как себя ведет руководство Китая, видим наращивание числа кибератак и террористических угроз, видим распространение ядерного оружия в мире и последствия изменения климата для глобальной безопасности, — добавил он.
Генеральный секретарь Альянса подчеркнул, что это проблемы разного характера, однако они имеют нечто общее.
По мнению Столтенберга, единственный способ их преодоления – стратегическая солидарность Соединенных Штатов Америки и Европы в рамках НАТО.
Источник: Официальный сайт НАТО