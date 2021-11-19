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Редкий экземпляр Конституции США продали за рекордные $43,2 млн

Мария Степанюк редактор ленты
Копія конституції США

Редкую копию Конституции США продали на аукционе Sotheby’s за рекордные для исторического документа $43,2 млн. Окончательная цена вдвое превысила оценку аукционного дома, который ожидал выручить за экземпляр $15-20 млн.

Торги прошли 18 ноября. Кто стал владельцем исторического документа – не разглашают.

Проданная копия Конституции — один из 13 сохранившихся экземпляров из тиража в 500 копий. Они были сделаны для делегатов Континентального конгресса на Филадельфийском конвенте 1878 года. Проданый экземпляр был единственным, который находился в частной коллекции.

В торгах участвовала группа криптовалютных инвесторов, назвавшая себя ConstitutionDAO. В случае выигрыша на торгах они надеялись разместить документ в каком-нибудь музее или общественном доме. Они смогли собрать донатами $40 млн, но этой суммы не хватило, и копия досталась другому покупателю.

Предыдущая владелица этого экземпляра Дороти Голдман планирует пожертвовать средства от продажи своему фонду, который поддерживает изучение конституционного права.

Голдман должна быть удовлетворена результатами торгов, ведь трансакция составляет 24 700% прибыли от $165 тыс., которые ее муж, застройщик С.Говард Голдман, заплатил за документ в 1988 году.

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Источник: Sotheby’s

Фото: Sotheby’s

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