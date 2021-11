Редкую копию Конституции США продали на аукционе Sotheby’s за рекордные для исторического документа $43,2 млн. Окончательная цена вдвое превысила оценку аукционного дома, который ожидал выручить за экземпляр $15-20 млн.

Торги прошли 18 ноября. Кто стал владельцем исторического документа – не разглашают.

#AuctionUpdate: Tonight’s historic sale of The ‘Official Edition’ of The United States Constitution soared to a record-breaking $43.2 million, with all proceeds benefiting the Dorothy Tapper Goldman Foundation’s educational programs for students. pic.twitter.com/uR5ZJT2UY0

— Sotheby’s (@Sothebys) November 19, 2021