Украина впервые примет участие в морских учениях Североатлантического альянса (НАТО) по противоминной защите Dynamic Move-2022. Учения пройдут в Бельгии.

Об этом сообщает пресс-центр Военно-морских сил ВС Украины.

Решение об участии Украины в командно-штабных учениях НАТО приняли во время конференции Альянса, где обсуждали время и место проведения учений.

— Было определено, что противоминные учения Dynamic Move-2022 ориентировочно пройдут с 31 января по 8 февраля в Остенде, Бельгия. Но все зависит от эпидемиологической ситуации, ведь в прошлом году было также планирование учений этой серии, однако в связи с пандемией их не провели, — объяснил старший офицер командования подготовки командования ВМС ВС Украины капитан второго ранга Артем Матвиенко.

Целью обучения будет отработка действий многонационального штаба по управлению морскими противоминными силами НАТО, а также укрепление возможностей командного состава международной специальной группы для проведения комплекса операций по разминированию.

Кроме стран-членов НАТО и Украины, в учениях примет участие Марокко. Украина и Марокко присоединятся к Dynamic Move-2022 как наблюдатели.

12 октября Парламентская ассамблея НАТО призвала правительства стран поддержать усилия Украины для ускорения вступления в НАТО.

В августе заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоанэ заверил, что решение о вступлении Украины в Альянс уже подтверждено на самом высоком уровне.

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Источник: ВМС ВС Украины