Уже с понедельника, 22 ноября, в Австрии начнет действовать общегосударственный карантин, в связи с чем страна закроется для туристов.

Об этом сообщили в пресс-службе Посольства Украины в Австрии. Новые правила касаются и путешествующих из Украины.

После исключения нашей страны из зеленого списка Евросоюза Австрия сохранила полноценный безвизовый въезд для тех украинцев, которые прошли полный курс вакцинации от Covid-19.

Однако уже с 22 ноября въезд в Австрию в туристических целях будет запрещен.

– Начиная с 22 ноября 2021 года, на территории Австрии действует общегосударственный карантин для всех категорий граждан (вакцинированные / невакцинированные). Из-за закрытия гостиниц, хостелов, торговых центров, кафе и ресторанов поездки в Австрию с туристической целью невозможны, — подчеркнули в посольстве.

Въехать в страну смогут те граждане Украины, которые направляются в Австрию по уважительным причинам: для посещения родственников; лечения; по семейным обстоятельствам; в служебные поездки; на свадьбу или похороны и т.д.

Въезд для таких категорий граждан возможен без регистрации и без карантина или с регистрацией и 10-дневным карантином.

Без регистрации и карантина смогут пересечь границу те, кто:

1. Имеют сертификат о полной вакцинации (если последняя прививка была сделана более чем за 14 дней до въезда). Covid-сертификат считается действительным в течение девяти месяцев после последней дозы.

В Австрии признают следующие вакцины: Comirnaty от BioNtech/Pfizer, Vaxzevria от AstraZeneca, Covishield от Serum Institute of India, Janssen от Johnson & Johnson; вакцина от компании Moderna, Sinopharm, Sinovac-CoronaVac.

2. Имеют подтверждение о выздоровлении от коронавируса. Это должна быть медицинская или официальная справка о том, что Covid-19 преодолен в течение последних 180 дней (оформленная на английском или немецком языках).

В Австрии признают: сертификаты о вакцинации или выздоровлении в приложении Дія; бумажные сертификаты из Дії с QR-кодом; бумажные свидетельства семейного врача. В то же время, эти документы должны быть оформлены на английском или немецком языках. В сертификате следует указать количество доз и тип вакцины.

Если этих документов нет, гражданам Украины, которые едут в Австрию по уважительным причинам, придется:

• предъявить отрицательный результат теста на коронавирус (речь идет о ПЦР-тесте, сделанном максимум за 72 часа до поездки в сертифицированных лабораториях Украины, и оформленном на английском или немецком языках);

• пройти обязательный 10-дневный карантин после въезда (он может быть прекращен после предъявления отрицательного результата теста на коронавирус, но не раньше 5-го дня после въезда);

• зарегистрировать свое путешествие онлайн не раньше, чем за 72 часа до въезда (формуляр для регистрации доступен на сайте entry.ptc.gv.at).

Подростки 12-18 лет, которые въезжают вместе с вакцинированными взрослыми, должны пройти тестирование, но не подлежат карантину.

К несовершеннолетним гражданам, путешествующим самостоятельно, применяются обычные правила въезда.

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Что известно о локдауне в Австрии

С 22 ноября в Австрии начнет действовать четвертый общенациональный локдаун.

Усиленные ограничения будут действовать минимум десять дней. При необходимости локдаун может быть продлен еще на 20 дней. В стране закроются практически все магазины, будут запрещены массовые мероприятия.

Граждане смогут выходить из дома для неотложных нужд: покупки продуктов или посещения врача. Школы и детсады не закрывали. Однако родителям рекомендуют оставлять детей дома (при возможности).

С 15 ноября в Австрии начал действовать усиленный карантин для невакцинированных граждан.

Источник: Посольство Украины в Австрии, Консульская служба Украины, Deutsche Welle