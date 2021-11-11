10 стран ЕС сохранили возможность въезда для украинцев

Швеция стала десятой страной, оставшейся открытой для украинцев.
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сообщил об условиях въезда для наших граждан, а также предоставил полный список стран, куда могут поехать украинские общины.
МИД продолжает работать с партнерами, чтобы возможностей было больше, добавил министр.
Швеція залишилися відкритою для українців за умови повної вакцинації чи негативного тесту.
Вже 10 країн ЄС зберегли можливості для подорожей українців. МЗС продовжує працювати з партнерами, аби можливостей було якнайбільше.
Усі умови в’їзду до Швеції????https://t.co/8RkEzCg6Yk
— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) November 11, 2021
Несмотря на решение Совета ЕС исключить Украину из зеленого списка, являющегося официальной рекомендацией для государств-членов, уже десять стран Евросоюза решили сохранить возможности для путешествий украинцев.
– Швеция осталась открытой для украинцев при полной вакцинации или негативном тесте. Уже десять стран ЕС сохранили возможности для путешествий украинцев. МИД продолжает работать с партнерами, чтобы возможностей было больше, — написал министр.
Ранее в четверг Кулеба сообщал, что Ирландия оставила возможность въезда для украинцев с полной вакцинацией, сертификатом о выздоровлении или отрицательным ПЦР-тестом.
9-10 ноября глава МИД сообщил о 8 странах Евросоюза, которые остались свободными для въезда граждан Украины:
- Австрия,
- Бельгия,
- Дания,
- Эстония,
- Кипр,
- Нидерланды,
- Хорватия,
- Чехия
Об условиях въезда в государства мира можно прочитать на портале министерства иностранных дел, посвященном путешествиям в эпоху пандемии.
Источник: Министерство иностранных дел