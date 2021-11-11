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Факты / Украина

10 стран ЕС сохранили возможность въезда для украинцев

Абрамова Юлия редактор ленты
10 стран ЕС сохранили возможность въезда для украинцев

Швеция стала десятой страной, оставшейся открытой для украинцев.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сообщил об условиях въезда для наших граждан, а также предоставил полный список стран, куда могут поехать украинские общины.

МИД продолжает работать с партнерами, чтобы возможностей было больше, добавил министр.

Несмотря на решение Совета ЕС исключить Украину из зеленого списка, являющегося официальной рекомендацией для государств-членов, уже десять стран Евросоюза решили сохранить возможности для путешествий украинцев.

– Швеция осталась открытой для украинцев при полной вакцинации или негативном тесте. Уже десять стран ЕС сохранили возможности для путешествий украинцев. МИД продолжает работать с партнерами, чтобы возможностей было больше, — написал министр.

Ранее в четверг Кулеба сообщал, что Ирландия оставила возможность въезда для украинцев с полной вакцинацией, сертификатом о выздоровлении или отрицательным ПЦР-тестом.

9-10 ноября глава МИД сообщил о 8 странах Евросоюза, которые остались свободными для въезда граждан Украины:

  • Австрия,
  • Бельгия,
  • Дания,
  • Эстония,
  • Кипр,
  • Нидерланды,
  • Хорватия,
  • Чехия

Об условиях въезда в государства мира можно прочитать на портале министерства иностранных дел, посвященном путешествиям в эпоху пандемии.

Источник: Министерство иностранных дел

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