10 стран ЕС сохранили возможность въезда для украинцев

Швеция стала десятой страной, оставшейся открытой для украинцев.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сообщил об условиях въезда для наших граждан, а также предоставил полный список стран, куда могут поехать украинские общины.

МИД продолжает работать с партнерами, чтобы возможностей было больше, добавил министр.

Швеція залишилися відкритою для українців за умови повної вакцинації чи негативного тесту. Вже 10 країн ЄС зберегли можливості для подорожей українців. МЗС продовжує працювати з партнерами, аби можливостей було якнайбільше. Усі умови в’їзду до Швеції????https://t.co/8RkEzCg6Yk — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) November 11, 2021

Несмотря на решение Совета ЕС исключить Украину из зеленого списка, являющегося официальной рекомендацией для государств-членов, уже десять стран Евросоюза решили сохранить возможности для путешествий украинцев.

– Швеция осталась открытой для украинцев при полной вакцинации или негативном тесте. Уже десять стран ЕС сохранили возможности для путешествий украинцев. МИД продолжает работать с партнерами, чтобы возможностей было больше, — написал министр.

Ранее в четверг Кулеба сообщал, что Ирландия оставила возможность въезда для украинцев с полной вакцинацией, сертификатом о выздоровлении или отрицательным ПЦР-тестом.

9-10 ноября глава МИД сообщил о 8 странах Евросоюза, которые остались свободными для въезда граждан Украины:

Австрия,

Бельгия,

Дания,

Эстония,

Кипр,

Нидерланды,

Хорватия,

Чехия

Об условиях въезда в государства мира можно прочитать на портале министерства иностранных дел, посвященном путешествиям в эпоху пандемии.

Источник: Министерство иностранных дел