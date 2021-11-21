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Протесты антивакцинаторов в Европе: пятеро правоохранителей получили ранения

Дмитрий Кудрявцев редактор ленты
Протесты антивакцинаторов в Европе: пятеро правоохранителей получили ранения

Пять полицейских получили ранения в результате разгневанных протестов по всей Европе после объявления новых ограничений из-за пандемии Covid-19.

Самые масштабные протесты прошли в Нидерландах, где сотрудники правоохранительных органов вынуждены были задержать более пяти десятков человек. Кроме того, силовики применяли водометы, кинологов, а также конную полицию.

Например, в ходе воскресных акций протеста в Гааге было задержано по меньшей мере 19 человек.

В ответ на это местные жители стреляли фейерверками, кидали камни и разжигали костры.

Кроме того, протесты прошли в Италии, Хорватии, Австрии, Дании, Швейцарии, а также французской заморской территории Гваделупы.

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Кроме того, конная полиция пять раз пытались разогнать антивакцинаторов. В ходе операции пятеро правоохранителей получили ранения, один из которых – серьезные.

Фото: Depositphotos

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