Протесты антивакцинаторов в Европе: пятеро правоохранителей получили ранения

Пять полицейских получили ранения в результате разгневанных протестов по всей Европе после объявления новых ограничений из-за пандемии Covid-19.

Самые масштабные протесты прошли в Нидерландах, где сотрудники правоохранительных органов вынуждены были задержать более пяти десятков человек. Кроме того, силовики применяли водометы, кинологов, а также конную полицию.

Например, в ходе воскресных акций протеста в Гааге было задержано по меньшей мере 19 человек.

07/11/2021 Den Haag The Netherlands anti vax protest #nfsc flag with the freedom people #denhaag #antivaxxers new Federal state of Chinese flag pic.twitter.com/BFzaXAmBIS — whoistalking (@TakedownCCP2017) November 21, 2021

В ответ на это местные жители стреляли фейерверками, кидали камни и разжигали костры.

Кроме того, протесты прошли в Италии, Хорватии, Австрии, Дании, Швейцарии, а также французской заморской территории Гваделупы.

Кроме того, конная полиция пять раз пытались разогнать антивакцинаторов. В ходе операции пятеро правоохранителей получили ранения, один из которых – серьезные.