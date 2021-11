Протесты антивакцинаторов в Европе: пятеро правоохранителей получили ранения

Пять полицейских получили ранения в результате разгневанных протестов по всей Европе после объявления новых ограничений из-за пандемии Covid-19.

Самые масштабные протесты прошли в Нидерландах, где сотрудники правоохранительных органов вынуждены были задержать более пяти десятков человек. Кроме того, силовики применяли водометы, кинологов, а также конную полицию.

Например, в ходе воскресных акций протеста в Гааге было задержано по меньшей мере 19 человек.

07/11/2021 Den Haag The Netherlands anti vax protest #nfsc flag with the freedom people #denhaag #antivaxxers new Federal state of Chinese flag pic.twitter.com/BFzaXAmBIS

— whoistalking (@TakedownCCP2017) November 21, 2021