Министерство энергетики США предоставит доступ к 50 млн баррелей нефти из стратегических резервов. Об этом 23 ноября сообщил президент США Джо Байден.

К таким мерам глава страны прибег, чтобы снизить цены для американцев и устранить несоответствие между спросом и предложением.

Чтобы преодолеть нехватку поставок нефти, расконсервация будет происходить параллельно с Китаем, Индией, Японией, Кореей и Великобританией.

В Белом доме констатируют: только благодаря консультациям по этому вопросу в течение последних недель цены на нефть снизились почти на 10%.

50 млн баррелей нефти будут распределяться двумя путями.

Так, 32 млн баррелей будут предусмотрены для обмена. Это поможет расконсервировать нефть. Вернется продукт в стратегический резерв в течение следующих лет.

Еще 18 млн баррелей помогут ускорить продажу нефти во время ближайших нескольких месяцев, который ранее санкционировал Конгресс.

– Президент готов принять дополнительные меры, если это необходимо, и готов использовать все свои полномочия для координации с остальной частью мира, чтобы поддержать достаточное снабжение для выхода из пандемического кризиса, – говорится в заявлении Белого дома.

Издание Bloomberg отмечает, что решение президента США расконсервировать запасы нефти после того, как страны ОПЕК+ отвергли призывы к значительному увеличению добычи, является дипломатической победой США и вызовом властям Саудовской Аравии, России и другим производителям.

Официальные лица ОПЕК+ уже предупредили, что они, скорее всего, откажутся от планов по увеличению добычи, а также от поставки своих запасов на рынок.

В начале ноября Bank of America повысил прогноз цены нефти марки Brent. По его прогнозам, к концу июня 2022 года цена достигнет $120 за баррель.

В учреждении отмечают, что к резкому росту цен на газ и уголь во всем мире привел мировой энергетический кризис. Это ускорило восстановление цен эталонных нефтяных фьючерсов, торгующихся на биржах в Лондоне и Нью-Йорке.

Издание Bloomberg, в частности, прогнозирует рост спроса на бензин, дизельное и авиационное топливо в сочетании с ограничениями перерабатывающих мощностей.