В Госдепе заявили, что США расширят санкции против Северного потока-2

Госсекретарь США Энтони Блинкен 22 ноября представил в Конгрессе отчет о расширении санкций против российского проекта Северный поток-2 в соответствии с Законом о защите энергетической безопасности Европы от 2019 года (PEESA) с внесенными в него поправками.

Речь идет о включении в санкционный список двух судов и одной связанной с Россией компании Transadria Ltd., участвующих в проекте.

– На Transadria Ltd. будут наложены санкции в соответствии с PEESA, а ее судно Marlin будет идентифицировано как заблокированная собственность, – сказал Блинкен.

Администрация США уже наложила санкции на восемь человек и 17 судов, связанных с российским газопроводом.

– Несмотря на то, что администрация продолжает выступать против трубопровода Северный поток-2, в том числе посредством наших санкций, мы продолжаем работать с Германией и другими союзниками и партнерами, чтобы снизить риски, связанные с трубопроводом, для Украины и стран НАТО и ЕС, а также предотвратить негативное влияние России, в том числе в энергетической сфере, – подытожил глава Госдепа.

На днях правительство Украины обратилось в Сенат США с просьбой включить санкции против Северного потока-2 в закон об оборонном бюджете в 2022 году.

Главный аргумент – Россия порождает энергетический кризис в Европе и продолжает угрожать Украине.

Источник: state.gov