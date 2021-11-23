Пресс-служба президента Болгарии Румена Радева опубликовала объяснение его позиции относительно временно оккупированного Крыма. В нем отмечается, что аннексия полуострова — это нарушение международного права, и это четкая позиция Болгарии.

— С юридической точки зрения Крым принадлежит Украине, и наша страна неоднократно заявляла о поддержке ее суверенитета и территориальной целостности. В то же время, как подчеркнул президент Румен Радев во время предвыборных дебатов, “на данный момент Крым контролируется Россией”, и понятно, что силой эту проблему решить нельзя, — говорится в сообщении.

В пресс-службе Радева подчеркивают, что президент неоднократно выражал обеспокоенность “этой фактической ситуацией, приводящей к напряженности в международных отношениях и особенно в Черноморском регионе, что имеет прямое отношение к безопасности Болгарии и ее союзников”.

Во время предвыборных дебатов в прямом эфире Румен Радев назвал временно оккупированный Крым “территорией России”. Его оппонент Анастас Герджиков парировал это утверждение, сказав, что Крым — территория Украины, независимо от того, какой флаг над ним развевается.

19 ноября МИД Украины вызвал посла Болгарии в Киеве Костадина Коджабашева из-за заявлений Радева.

Глава МИД Дмитрий Кулеба убежден, что президент Болгарии Румен Радев своим заявлением о “российском” Крыме нанес удар дружеским отношениям с Украиной.

Заявление Радева также подвергли критике в посольстве США. Там напомнили, что Болгария была среди стран, которые заявили на саммите Крымской платформы в августе, что Крым – это неотъемлемая часть Украины.

Источник: BGNES News Agency