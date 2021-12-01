Лукашенко выразил свою поддержку РФ в случае “агрессии Украины”

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Беларусь будет выступать на стороне Кремля “экономически, политически, а главное юридически”. Об этом он сказал в интервью российским пропагандистам.

Лукашенко заявил, что Беларусь займет сторону Москвы, если “Россия окажется перед агрессией Украины”.

Далее он продолжил пророссийские нарративы и назвал Украину почему-то “нашей”. Самопровозглашенный президент сказал, что “будет делать все для того, чтобы Украина стала нашей”.

— Она — наша Украина, там наш народ, — взорвался заявлением в интервью самопровозглашенный президент.

По его словам, Минск будет выступать на стороне Кремля и будет с Москвой в “теснейшей связке”.

Во время этого интервью Лукашенко отличился несколькими неоднозначными заявлениями. В частности, он назвал временно оккупирован украинский полуостров Крым “российским” и признал законность нелегитимного референдума полуострова в 2014 году.

После этого он попросил президента РФ Владимира Путина осуществить совместную поездку во временно оккупированный Крым.

В МИД Украины уже отреагировали на такие заявления самопровозглашенного президента. Глава ведомства Дмитрий Кулеба заявил, что возможное признание Беларусью оккупированного полуострова Крым “российским” будет точкой невозврата в отношениях Украины и Беларуси.

Кулеба отметил, что нет смысла оценивать каждое проявление потока сознания Лукашенко, ведь Украина оценивать только его действия. Он также добавил, что Украина уже считает Беларусь потенциальным источником опасности.