Байден ужесточает правила въезда в США из-за штамма Омикрон

Случаи заболевания штаммом Омикрон подтвердили в Калифорнии, Колорадо, Миннесоте, Нью-Йорке и на Гавайях. В связи с этим президент США Джо Байден заявил об ужесточении правил въезда в Штаты.

Теперь иностранные туристы, независимо от статуса вакцинации, должны будут пройти тестирование на коронавирус не позднее чем за 24 часа перед отбытием в США.

При этом требования относительно ношения масок в самолетах, поездах и автобусах продлены до марта 2022 года.

Также американское правительство планирует сделать доступными миллионы бесплатных домашних тестов через частные страховые компании для тех, у кого есть страховое покрытие, и через медицинские центры и сельские клиники для тех, у кого нет страховки.

По словам Байдена, более 40 млн американцев получили уже бустерные дозы, но этого не сделали еще почти 100 млн.

На данный момент вариант коронавируса Омикрон обнаружен в 30 странах мира.