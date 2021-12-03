Австрийское правительство возглавил Карл Нехаммер – министр обороны страны. На должности премьера Нехаммер сменил Себастьяна Курца.

Кандидатуру Нехаммера единогласно поддержала австрийская народная партия (ÖVP).

После заседания ÖVP губернатор федеральной земли Штирии Герман Шютценхефер также подтвердил замену министра образования Хайнца Фассманна ректору Университета Граца Мартину Полашеку.

Как сообщает британская телерадиокомпания BBC, предшественник Нехаммера Себастьян Курц ушел с поста в октябре – причиной тому стал коррупционный скандал.

Александр Шалленберг, временный федеральный канцлер, сказал, что страной должен руководить тот же человек, что и лидер правящей партии.

– Сегодня я был единогласно назначен руководством ÖVP главой партии и одновременно кандидатом на должность федерального канцлера, – сказал журналистам Нехаммер.

Как сообщает BBC, партия Зеленых не будет стоять на пути назначения, поэтому Нехаммер станет канцлером, как только его церемония приведения к присяге будет согласована с президентом Александром Ван дер Белленом.

6 октября в офисе Себастьяна Курца и штабе его Австрийской народной партии в Вене провели обыски. Обвинения против него основываются на опубликованных в СМИ исследованиях, оплаченных Министерством финансов Австрии. Также там содержатся обвинения в адрес его ближайшего окружения.

9 октября Себастьян Курц объявил об отставке с должности канцлера Австрии. В должности его заменил экс-глава МИД Александр Шалленберг. Президент Австрии Александр Ван дер Беллен привел его к присяге в должности главы австрийского правительства 11 октября.

Австрийский парламент лишил иммунитета бывшего канцлера страны Себастьяна Курца. Законодатели единогласно проголосовали за это решение.

Источник: Австрийская телерадиокомпания ORF