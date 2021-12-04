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Миграционный кризис в Польше: пограничники задержали двух украинцев

Дмитрий Кудрявцев редактор ленты
кордон польща

Польские пограничники за сутки пресекли 62 попытки незаконного проникновения в страну с территории Беларуси.

Среди задержанных за 3 декабря оказались два украинца.

Также сотрудники польской погранслужбы арестовали граждан Польши и Афганистана за то, что они помогали мигрантам.

Напомним, 8 ноября к польской границе со стороны Беларуси стянулись несколько тысяч мигрантов, которые намеревались проникнуть в страны Евросоюза.

Правоохранители на КПП пропускают лишь одиночные автомобили, а массовый наплыв беженцев сдерживают военные. Неоднократно вспыхивали столкновения и беспорядки, нацеленные на польских пограничников.

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В связи с обострением ситуации Украина направила 175 млн грн на укрепление границы с Беларусью. Также было решено привлечь 8,5 тысяч сотрудников Государственной пограничной службы, Нацгвардии и полиции.

Источник: Пограничная служба Польши

Фото: Пограничная служба Польши

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