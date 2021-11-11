Усиливают защиту границы: как Украина готовится останавливать поток мигрантов из Беларуси

На польско-белорусской границе уже несколько дней продолжаются драматические события с беженцами, которые пытаются через Польшу прорваться в Германию или другие страны Евросоюза. Тем временем Украина также готовится к возможной попытке прорыва границы мигрантами из Беларуси.

В Польше в пяти километрах от границы ситуацию контролируют полицейские, которые пропускают только одиночные автомобили. На самой польско-белорусской границе мигрантов сдерживают военнослужащие.

Поляки – местные жители – убеждены, что ситуация под контролем, а потому спокойно реагируют на происходящее.

В Министерстве обороны Польши проинформировали, что белорусы стягивают к границе вооруженных людей в военной форме. На обнародованном ведомством видео можно увидеть людей со снайперскими винтовками и ручными гранатометами.

Сегодня технику с военными начали стягивать к границе и поляки.

Этой ночью группа, в которую входили полторы сотни беженцев, пыталась силой перейти границу. И такие попытки в последние дни они предпринимали сотни раз. Мигрантов останавливали польские военные.

Тем временем в Волынской области, недалеко от села Грабово, украинские правоохранители также готовятся к сдерживанию возможного потока мигрантов из Беларуси.

Именно недалеко от села Грабово пересекаются границы трех стран – Украины, Польши и Беларуси. И в трехстах километрах отсюда нелегалы прорываются в Польшу.

Из-за миграционного кризиса на украинской границе с Беларусью усилят охрану: привлекут 8,5 тыс. военнослужащих Государственной пограничной службы, Нацгвардии и полицейских.

Полевой лагерь на Волыни развернули в нескольких километрах от Польши и Беларуси. Там украинские силовики тренируются слаженно действовать в случае массового прорыва границы мигрантами.

Особый резерв пограничников и нацгвардейцев совершенствует сценарий сдерживания массовых протестов. Отрабатывают разные варианты событий, но пока без оружия.

– Мы являемся резервом. Мы будем действовать как усиление подразделений, которые находятся на границе с Польшей и Беларусью. Там происходят массовые нарушения госграницы невооруженными гражданами. Поэтому (украинские силовики будут действовать, – Ред.) без применения оружия – просто оттеснением этих граждан, – объяснил Виталий Рыжак, начальник штаба пограничной комендатуры быстрого реагирования.

Украина имеет более тысячи километров границы с Беларусью. Только на Волыни – более двухсот километров. В Министерстве внутренних дел допускают сценарий, при котором мигранты из Беларуси могут попытаться прорваться на территорию нашей страны.

– По оценке разведывательных органов, на территории Республики Беларусь находятся от 5 тыс. мигрантов, которые сегодня направляются в сторону Польши. Мы рассматриваем один из сценариев, что мигранты могут в определенное время быть направлены в сторону государственной границы Украины, – отметил глава МВД Денис Монастырский.

В то же время глава Государственной пограничной службы Сергей Дейнеко считает, что пока прямой угрозы для Украины нет.

– Ситуация, которая развивается сейчас: мы не видим, что у нас завтра возникнет такой миграционный кризис, как на границе между Польшей, Литвой и Республикой Беларусь, — подчеркнул Дейнеко.

В ближайшие две недели по всей Украине пройдут командно-штабные учения силовиков, чтобы в случае реальной угрозы они слаженно и оперативно встали на защиту наших границ.

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