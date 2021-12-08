Лидер партии социал-демократов, победившей на выборах в Германии, Олаф Шольц стал новым канцлером Германии.

На тайном голосовании депутатов Бундестага Шольц получил 395 из 707 голосов.

После голосования Шольц отправился в президентский дворец Бельвю в Берлине. Конституция ФРГ предусматривает, что там он будет утвержден в должности канцлера федеральным президентом Франком-Вальтером Штайнмайером.

После этого Шольц вернется в парламент и примет присягу.

63-летний Шольц станет девятым канцлером Германии. До своего избрания он занимал должность вице-канцлера и федерального министра финансов в четвертом правительстве Ангелы Меркель.

Образование Шольц юрист. В ряды СДПГ вступил в 1975 году, в 2002-2004 годах был генеральным секретарем партии. Во время канцлерства Гергарда Шредера его считали ближайшим соратником. С 2007 по 2009 год руководил федеральным министерством труда Германии. С 2011 года два срока подряд был бургомистром Гамбурга.

Ангела Меркель, которая была в должности канцлера Германии в течение 16 лет, тоже присутствовала в Бундестаге. Немецкий парламент встретил его овациями.

Angela Merkel’s last day as German chancellor. Standing ovations in Parliament just before @OlafScholz is elected as her successor @georg_ismar pic.twitter.com/ezHkOnMauf — Thomas Sparrow (@Thomas_Sparrow) December 8, 2021

Парламентские выборы в Германии прошли 26 сентября. Победу на них одержала СДПГ, набравшая 25,7% голосов. Блок ХДС/ХСС получил поддержку 24,1% избирателей. Зеленые получили 14,8%, СДП – 11,5%. Еще 10,3% получила правопопулистская Альтернатива для Германии.

После выборов социал-демократы приступили к формированию коалиции. 7 декабря СДПГ, Зеленые и СДП подписали коалиционное соглашение, которое определяет политику нового правительства ФРГ на следующие четыре года. Тогда Шольц заявил, что основной задачей правительства поначалу станет борьба с пандемией коронавируса.

Факты ICTV рассказывали, чего следует ожидать Украине от правительства Олафа Шольца и как можно расценить упоминания о нашем государстве в коалиционном соглашении, являющемся своеобразной программой действий на ближайшие годы.