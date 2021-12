Лидер партии социал-демократов, победившей на выборах в Германии, Олаф Шольц стал новым канцлером Германии.

На тайном голосовании депутатов Бундестага Шольц получил 395 из 707 голосов.

После голосования Шольц отправился в президентский дворец Бельвю в Берлине. Конституция ФРГ предусматривает, что там он будет утвержден в должности канцлера федеральным президентом Франком-Вальтером Штайнмайером.

После этого Шольц вернется в парламент и примет присягу.

63-летний Шольц станет девятым канцлером Германии. До своего избрания он занимал должность вице-канцлера и федерального министра финансов в четвертом правительстве Ангелы Меркель.

Образование Шольц юрист. В ряды СДПГ вступил в 1975 году, в 2002-2004 годах был генеральным секретарем партии. Во время канцлерства Гергарда Шредера его считали ближайшим соратником. С 2007 по 2009 год руководил федеральным министерством труда Германии. С 2011 года два срока подряд был бургомистром Гамбурга.

Ангела Меркель, которая была в должности канцлера Германии в течение 16 лет, тоже присутствовала в Бундестаге. Немецкий парламент встретил его овациями.

Angela Merkel’s last day as German chancellor.

Standing ovations in Parliament just before @OlafScholz is elected as her successor

@georg_ismar pic.twitter.com/ezHkOnMauf

— Thomas Sparrow (@Thomas_Sparrow) December 8, 2021