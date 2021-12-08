Глава Минсельхоза Германии приехал вступать в должность на велосипеде

В Германии будущий министр сельского хозяйства, представитель партии Союз 90/Зеленые Джем Оздемир приехал на церемонию вручения верительных грамот в президентской резиденции в куртке и на велосипеде.

Другие будущие министры, среди которых глава партии Зеленых и будущая глава Министерства иностранных дел Анналена Бербок, приехали на традиционных служебных лимузинах и в костюмах.

Джем Оздемир тоже надел костюм, но для поездки на велосипеде ему понадобилась еще и куртка. Будущему министру не разрешили провезти во двор резиденции Бельвю велосипед. Его пришлось оставить за забором на улице.

8 декабря Олафа Шольца официально избрали новым канцлером Германии. На тайном голосовании депутатов Бундестага он получил 395 из 707 голосов.

После голосования Шольц отправился в президентский дворец Бельвю в Берлине. Конституция ФРГ предусматривает, что там его утвердит на должности канцлера федеральный президент Франк-Вальтер Штайнмайер.

Олаф Шольц – лидер партии социал-демократов, победивших на выборах в Германии. До избрания он занимал должность вице-канцлера и федерального министра финансов в четвертом правительстве Ангелы Меркель.

Что известно об Олафе Шольце и его политических взглядах — читайте в нашем материале.