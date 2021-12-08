Накануне в режиме видеоконференции прошла встреча президента США Джо Байдена и президента России Владимира Путина. Разговор длился два часа.

Байден предупредил Путина, что Соединенные Штаты и их европейские союзники объединятся, чтобы наложить на Россию строгие экономические санкции, если она совершит вторжение в Украину. А еще американский президент высказал свою все целую поддержку независимости и территориальной целостности нашей страны.

Вот что пишут ведущие западные СМИ о переговорах Байдена и Путина:

То, что мы не делали в 2014 году, мы готовы сделать сейчас, если Россия вторгнется в Украину — CNN

Президент Джо Байден четко дал понять российскому лидеру Владимиру Путину, что США готовы к решительным экономическим санкциям в случае вторжения России в Украину. Новые ограничительные меры нанесут больший удар, чем санкции, введенные в 2014 году, которые не помогли остановить Россию от оккупации Крыма.

— Президент Байден посмотрел Путину в глаза и сказал, что, то, что мы не делали в 2014 году, мы готовы сделать сейчас, — процитировал слова Байдена советник по национальной безопасности Джейк Салливан.

Телеканал CNN со ссылкой на свои источники сообщает, что РФ в течение последних нескольких месяцев обустроила линии обеспечения, включая медицинские части и запасы топлива — все, что поможет выдержать затяжной военный конфликт, если Москва решит вторгнуться в Украину.

Белый дом считает, что Путин еще не принял решение о том, начинать ли военное наступление против Украины.

Салливан указал, что Байден был прямолинейным с Путиным, и четко дал понять, что США готовы укрепить оборонный потенциал в Восточной Европе.

Переговоры Байдена и Путина не принесли прорыва в украинском вопросе — Associated Press

Во время двухчасовых переговоров президент Джо Байден дал понять Владимиру Путину, что эскалация военного конфликта на Донбассе повлечет за собой более жесткие экономические санкции в отношении РФ. Советник Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что США предоставят Украине дополнительные средства защиты, и укрепят своих союзников по НАТО на восточном фланге.

Путин, в свою очередь, сделал резкую реплику, что военные и вооружение находятся на их собственной территории и никому не угрожают.

Советник Путина по вопросам внешней политики Юрий Ушаков считает, что новые санкции против РФ не будут иметь никакого эффекта — в России к ним давно привыкли.

Байден пригрозил Путину экономическими санкциями — The Washington Post

Американское издание также акцентировало внимание на том, что Байден пригрозил Путину более серьезными санкциями, если РФ посмеет вторгнуться в Украину. При этом Байден предложил и дипломатический путь, чтобы убрать панику из-за концентрации российских войск возле границы с Украиной.

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Оба лидера поручили своим командам провести предметные консультации по вопросам европейской безопасности, включая жалобы России на то, что НАТО якобы посягает на ее границы.

Байден предупредил Путина об экономических последствиях, если РФ вторгнется в Украину — The New York Times

Американское издание собрало несколько важных тезисов разговора президентов Джо Байдена и Владимира Путина:

Судьба Украины все еще висит на волоске. Видеоконференция лидеров не разрешила кризис на границах Украины, и ни Кремль, ни Белый дом не сообщили о существенном прогрессе.

Путин стоит твердо. Пока неясно, удержат ли Путина угрозы экономическими санкциями от вторжения в Украину. Но президента РФ не пошел на примирение — он потребовал юридических гарантий, что НАТО не будет расширяться на восток к границам России и не развернет свои системы вооружений на территории Украины.

Остановка Северного потока-2. Высокопоставленный чиновник Госдепартамента Виктория Нуланд перед Конгрессом заявила, что, если Путин вторгнется в Украину, работа трубопровода будет приостановлена. Это говорит о том, что дипломатия США добилась такого обязательства со стороны Германии, которая в первую очередь пострадает в финансовом отношении.

Байдену нужны союзники. Сразу после завершения видео-встречи с Путиным президент Байден поговорил по телефону с лидерами Франции, Германии, Италии и Великобритании. Именно их поддержка будет иметь решающее значение для сдерживания Путина.

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Байден предостерег Путина от вторжения в Украину — Politico

Во время видеоконференции президент Джо Байден заявил Путину, что США и европейские союзники обеспокоены наращиванием российских сил вокруг Украины, и дал понять, что РФ ожидают более жесткие санкции, если Москва таки решиться на эскалацию.

При этом в Белом доме не комментируют, чего именно коснуться новые экономические санкции.

Источники: Associated Press, The New York Times, Politico