Российской Федерации придется заплатить очень высокую цену, если ее войска снова будут угрожать суверенитету Украины. Последствия для РФ будут тяжелыми как в политическом, так и в экономическом плане.

Об этом заявил президент Европейского Совета Шарль Мишель, выступая на ежегодной конференции послов ЕС.

Он отметил, что военная активность России у украинских границ вызывает серьезную обеспокоенность.

В то же время он добавил, что продолжает верить в необходимость откровенного диалога с РФ (в том числе на самом высоком уровне).

Шарль Мишель также отметил, что Евросоюз поддерживает территориальную целостность Украины, реализацию реформ в нашем государстве и его сближение с ЕС.

Our European strategic autonomy is grounded in our values, our prosperity and our security and defence. Follow my speech at the annual EU Ambassadors’ conference #EUintheWorld #EUdiplomacy https://t.co/cYYVl8N79V

— Charles Michel (@eucopresident) December 8, 2021