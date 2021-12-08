Российской Федерации придется заплатить очень высокую цену, если ее войска снова будут угрожать суверенитету Украины. Последствия для РФ будут тяжелыми как в политическом, так и в экономическом плане.

Об этом заявил президент Европейского Совета Шарль Мишель, выступая на ежегодной конференции послов ЕС.

Он отметил, что военная активность России у украинских границ вызывает серьезную обеспокоенность.

– Я четко дал понять, что придется заплатить очень высокую цену как политическую, так и экономическую, если российские войска снова будут угрожать суверенитету Украины, – подчеркнул президент Евросовета.

В то же время он добавил, что продолжает верить в необходимость откровенного диалога с РФ (в том числе на самом высоком уровне).

Шарль Мишель также отметил, что Евросоюз поддерживает территориальную целостность Украины, реализацию реформ в нашем государстве и его сближение с ЕС.

Our European strategic autonomy is grounded in our values, our prosperity and our security and defence. Follow my speech at the annual EU Ambassadors’ conference #EUintheWorld #EUdiplomacy https://t.co/cYYVl8N79V — Charles Michel (@eucopresident) December 8, 2021

Накануне глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Европейский Союз расширит и углубит санкции против России в случае усиления агрессии против Украины.

Кроме того, 7 декабря прошли переговоры президента США Джо Байдена и российского лидера Владимира Путина. Одной из тем стало наращивание войск РФ на украинских границах.

По итогам переговоров в администрации президента США заявили, что Байден дал ясно понять: Соединенные Штаты и их союзники будут отвечать сильными экономическими и другими мерами в случае военной эскалации. Так, США готовы применить против России санкции, которых не было, начиная с 2014 года.

Источник: Европейский Совет