Европейский Союз расширит санкции против России и может принять дополнительные ограничительные меры в случае нарушения международного права и усиления агрессии против Украины.

Такое заявление сделала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, выступая на конференции послов ЕС.

Она отметила, что наблюдаемый в мире рост экстремизма и автократии может создавать проблемы для безопасности стран. В этом контексте глава Еврокомиссии прокомментировала перемещение российских войск и их наращивание у границ Украины.

Глава Еврокомиссии уточнила, что Брюссель будет должным образом реагировать на любые дальнейшие агрессивные действия Москвы (в том числе на нарушения международного права и другие злонамеренные действия в отношении стран, включая Украину).

The EU continues to fully support Ukraine in the face of the Russian aggression.

We will respond to any further aggressions, by scaling-up and expanding existing sanctions.

We are ready to take additional restrictive measures, in coordination with our partners. pic.twitter.com/Wh7lMlgKUz

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) December 7, 2021