Европейский Союз расширит санкции против России и может принять дополнительные ограничительные меры в случае нарушения международного права и усиления агрессии против Украины.

Такое заявление сделала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, выступая на конференции послов ЕС.

Она отметила, что наблюдаемый в мире рост экстремизма и автократии может создавать проблемы для безопасности стран. В этом контексте глава Еврокомиссии прокомментировала перемещение российских войск и их наращивание у границ Украины.

– Мы должны говорить о перемещении российских войск и их массированном наращивании вдоль восточной границы Украины. Я хочу еще раз подчеркнуть полную и непоколебимую поддержку Украины со стороны Евросоюза перед лицом этой агрессии против ее территориальной целостности и суверенитета, — заявила фон дер Ляйен.

Глава Еврокомиссии уточнила, что Брюссель будет должным образом реагировать на любые дальнейшие агрессивные действия Москвы (в том числе на нарушения международного права и другие злонамеренные действия в отношении стран, включая Украину).

– Этот ответ примет форму решительного наращивания и расширения существующих санкционных режимов. Вдобавок мы готовы принять дополнительные ограничительные меры. Мы будем делать это по согласованию с нашими единомышленниками… Мы хотели бы конструктивно взаимодействовать с Москвой, но это зависит от них. В данный момент именно осознанный выбор и агрессивные действия России продолжают дестабилизировать безопасность в Европе, — подчеркнула фон дер Ляйен.

The EU continues to fully support Ukraine in the face of the Russian aggression. We will respond to any further aggressions, by scaling-up and expanding existing sanctions. We are ready to take additional restrictive measures, in coordination with our partners. pic.twitter.com/Wh7lMlgKUz — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) December 7, 2021

На днях западные СМИ со ссылкой на разведку США проинформировали, что Россия планирует вторжение в Украину с нескольких фронтов уже в начале 2022 года. Отмечалось, что для наступления Москва может привлечь до 175 тыс. военнослужащих. В СМИ была обнародована соответствующая карта возможного наступления войск РФ.

Министр обороны Украины Алексей Резников также предполагал, что в ближайшее время количество российских войск у украинских границ может возрасти до 175 тыс.

В Пентагоне заверили, что США готовы обеспечить Украину всем необходимым для защиты от агрессии. А президент США Джо Байден предупредил, что не примет никаких “красных линий”, установленных Москвой, и сделает “очень сложным” вторжение РФ на территорию Украины.

Во вторник, 7 декабря, Джо Байден поговорит по телефону с главой РФ Владимиром Путиным. Причиной звонка стало наращивание российских войск на границе Украины.