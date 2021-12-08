Экс-президент Грузии Михеил Саакашвили, имеющий украинское гражданство, заявил, что прекращает свое лечение, пока не будут выполнены санкции службы государственного инспектора в отношении министерства юстиции и Специальной пенитенциарной службы.

По словам Саакашвили, 7 декабря в его камеру вошли двое медиков 18-й тюрьмы в Глданском районе Тбилиси.

– Я узнал в них тех, кто меня пытал, – сказал Саакашвили.

Ему сообщили, что есть решение об ограничении посещений и ограничениях на просмотр телевизора. Причиной тому стал якобы испорченный Михеилом Саакашвили аппарат для измерения давления.

— Моя мать, у которой есть все разрешения на то, чтобы навещать меня, провела на улице около четырех часов и была отправлена ​​обратно в Тбилиси. Кроме того, мне не разрешали посещать моего личного врача около часа, пока не вмешалась администрация больницы, — сказал Саакашвили.

Он считает, что такие действия являются местью.

В знак своего протеста политик заявил, что прекращает лечение, и это будет продолжаться до тех пор, пока не отменят так называемые дисциплинарные меры и не возобновят допуск посетителей к нему.



Саакашвили был задержан в Грузии 1 октября. Это его первое возвращение в страну с 2013 года.

Тогда в знак протеста экс-президент Грузии объявил голодовку, но его состояние ухудшилось уже через 10 дней.

10 ноября начался суд относительно силового разгона митингов оппозиции, состоявшихся 7 ноября 2007 года. Саакашвили инкриминируют превышение служебных полномочий с унижением личного достоинства потерпевшего.

Напомним, что после 50-дневной голодовки Саакашвили проходит курс реабилитации в военном госпитале города Гори. В середине ноября омбудсмен Людмила Денисова пыталась навестить Саакашвили, но ее не пустили.

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Источник: Михеил Саакашвили