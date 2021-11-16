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Факты / Украина / Политика

Денисовой не дали проведать Саакашвили

Анастасия Гевко редактор ленты
Людмила Денісова

Уполномоченный Верховной Рады Украины Людмила Денисова утверждает, что ей не позволили проведать экс-президента Грузии Михеила Саакашвили в глданской тюрьме.

– О причинах отказа Министерство юстиции Грузии обещало сообщить в письме, которое на этот момент готовится, – написала омбудсмен у себя в соцсетях.

Денисова сообщила, что попытается встретиться с руководством и главврачом тюрьмы, чтобы обсудить условия содержания и лечения Саакашвили.

15 ноября в пенитенциарной службе Грузии сообщали, что Михеила Саакашвили не станут отвозить на суд по его делу из-за риска для его здоровья.

По данным ведомства, экс-президент Грузии прекратил значительную часть своего лечения.

До этого, 12 ноября, президент Украины Владимир Зеленский призвал власти Грузии допустить к Михеилу Саакашвили мать и близких и позволить врачам из Украины осмотреть его.

Источник: Людмила Денисова

Фото: Людмила Денисова

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