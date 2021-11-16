Денисовой не дали проведать Саакашвили

Уполномоченный Верховной Рады Украины Людмила Денисова утверждает, что ей не позволили проведать экс-президента Грузии Михеила Саакашвили в глданской тюрьме.
– О причинах отказа Министерство юстиции Грузии обещало сообщить в письме, которое на этот момент готовится, – написала омбудсмен у себя в соцсетях.
Денисова сообщила, что попытается встретиться с руководством и главврачом тюрьмы, чтобы обсудить условия содержания и лечения Саакашвили.
15 ноября в пенитенциарной службе Грузии сообщали, что Михеила Саакашвили не станут отвозить на суд по его делу из-за риска для его здоровья.
По данным ведомства, экс-президент Грузии прекратил значительную часть своего лечения.
До этого, 12 ноября, президент Украины Владимир Зеленский призвал власти Грузии допустить к Михеилу Саакашвили мать и близких и позволить врачам из Украины осмотреть его.
Источник: Людмила Денисова
Фото: Людмила Денисова