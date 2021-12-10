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США решили стать активным участником переговоров о мире на Донбассе – Ермак

Юля Захарченко редактор ленты
США решили стать активным участником переговоров о мире на Донбассе – Ермак

Соединенные Штаты Америки решить стать активным участником мирного процесса по урегулированию ситуации на Донбассе. США заинтересованы, чтобы в Украине наступил мир.

Об этом заявил глава Офиса президента Андрей Ермак в эфире одного из украинских телеканалов по итогам телефонного разговора Владимира Зеленского и Джо Байдена.

По его словам, Украина может ясно говорить, что Америка приняла решение стать активным участником регулирования мирного процесса.

— Как это будет происходить – зависит от многих обстоятельств. Это может быть параллельный трек вместе с Нормандским форматом, – отметил он.

Ермак подчеркнул, что США приняли четкое решение – стать активным участником прекращения режима огня на Донбассе, поскольку Америка заинтересована в том, чтобы в Украине воцарил мир.

Разговор Зеленского и Байдена

9 декабря состоялся телефонный разговор президента Украины Владимира Зеленского и Джо Байдена. Президент США заявил, что предупредил Владимира Путина о возможных последствиях в случае вторжения в Украину.

Байден пообещал Украине оказать необходимую помощь, если возникнет угроза со стороны Российской Федерации.

По его словам, также только Украина и страны-члены НАТО могут принимать решение о полноправном членстве в Североатлантическом альянсе.

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Фото: Офис президента

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