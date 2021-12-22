Дело МН17: в Нидерландах прокуратура требует пожизненное для Гиркина и других обвиняемых

Прокуратура Нидерландов в суде требует пожизненного заключения для подсудимых Игоря Гиркина, Сергея Дубинского, Олега Пулатова и Леонида Харченко по делу о сбитии самолета рейса MH17 на Донбассе в 2014 году.

Об этом стало известно во время судебного заседания в нидерландском суде в среду, 22 декабря.

— Мы требуем, чтобы обвиняемые Гиркин, Дубинский, Пулатов и Харченко, совместно устроившие авиакатастрофу, повлекшую гибель и убийство 298 человек на борту, все были приговорены к пожизненному заключению. Мы требуем, чтобы суд при вынесении обвинительного приговора вынес решение об их аресте, — заявила прокурор Манон Риддербекс.

Ранее Риддербекс отметила, что Гиркин и Дубинский руководили запуском издалека, а Пулатов и Харченко действовали в поле по их приказу. В то же время она подчеркнула, что это не является основанием для снижения уровня наказания.

В Нидерландах максимальный срок — 30 лет или пожизненное заключение — дают по причине нескольких убийств.

Следующее заседание суда состоится 7 марта. На нем станет выступать сторона защиты. Окончательное решение судом может быть вынесено в конце 2022 года.

Пассажирский самолет компании Malaysia Airlines, выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года возле оккупированного Тореза Донецкой области зенитным ракетным комплексом Бук российского производства.

19 июня 2019 года следственная группа назвала имена четырех подозреваемых: троих граждан РФ и одного украинца – это Игорь Гиркин (Стрелков), Сергей Дубинский, Олег Пулатов и Леонид Харченко.

Их обвиняют в убийстве 298 пассажиров и аварии авиалайнера. Подозреваемые отсутствуют в суде, а интересы Пулатова представляют адвокаты фирмы в Нидерландах.

1 ноября 2021 года в Нидерландах начался десятый блок судебных слушаний по делу MH17. Суд заслушал результаты работы следственного судьи, претензии потерпевшей стороны и родственников.

Родственники жертв крушения рассказали, как трагедия повлияла на их жизнь и какого наказания хотели бы для виновных. Они призвали суд установить роль России в крушении. Во время выступлений родственники отмечали: Кремль лжет и не сотрудничает со следствием.

Источник: Rechtszaak MH17

Фото: Rechtszaak MH17