Нормальная мировая практика: в каких странах мира женщины – военнообязанные

Воинский учет для женщин в Украине не ноу-хау, ведь подобная практика умело применяется еще в ряде стран мира.

Факты ICTV рассказывают самые известные примеры, где женщины военнообязанны.

Израиль

Наверное, наиболее известным примером является Израиль, где женщины наравне с мужчинами отбывают службу в армии. В первую очередь это связано с продолжительным военным конфликтом с Палестиной.

Срок службы мужчин – три года, а женщин – два. Следует отметить, что израильская армия единственная в мире, где женщины участвуют в боевых действиях. В Израиле женщины могут получить отсрочку от службы по религиозным причинам или из-за беременности. Если к моменту призыва девушка вышла замуж, она получает отсрочку от службы.

Добавим, что в израильской армии треть военнослужащих женщины.

Норвегия

В 2013 году парламент Норвегии проголосовал за то, чтобы воинский призыв касался и женщин. Таким образом, Норвегия стала первой из европейских стран и членов НАТО из Европы, где в армию призываются женщины.

Под службу в армии подпадают женщины от 19 до 44 лет. Срок службы 7-19 месяцев.

Швеция

Страна вернула воинский призыв для женщин в 2017 году. Там под призыв подлежат женщины от 18-ти лет. Женщины попадают в армию в рамках докомплектования подразделений.

В то же время, в стране действует добровольная служба в армии.

КНДР

В одной из наиболее закрытых стран мира женщины должны служить длительный срок – целых семь лет. Мужчины служат еще еще больше – десять.

Корейские девушки отбывают службу в отдельных бригадах от мужчин. Всего в армии около 10% женщин.

Эритрея

В восточной стране Африки Эритреи женщины служат наравне с мужчинами.

Эта страна имела длительный вооруженный конфликт с Эфиопией (у которой находились военные советники из РФ, — Ред.) за контроль над спорными приграничными территориями.

Во время военного конфликта девушки и женщины шли в армию добровольно.

Южная Корея

В апреле 2021 года в Южной Корее допустили вероятность изменений комплектования состава ВС страны.

Полковник Пу Сын Чхан, отвечая на петицию о призыве женщин в стране, набравшей 100 тыс. подписей, заявил, что введение призыва для женщин в стране должно приниматься “на основе общественного консенсуса и всестороннего анализа”.

Согласно действующему закону, все мужчины в Южной Корее должны проходить обязательную военную службу в течение двух лет. Женщины освобождены от призыва, но могут служить добровольно в качестве офицеров или унтер-офицеров.

Немножко истории о женщинах в армии

Родиной идеи феминизации армии была Великобритания. Именно в Англии еще в 1653 году появились первые женские военные госпитали, в которых работали жены солдат.

В 1917-1919 годах в составе английских вооруженных сил были сформированы женские королевские военно-воздушные силы, Королевский вспомогательный корпус Военно-морских сил и Женский легион секции автотранспорта, насчитывавший 100 тыс. человек.

Впервые наравне с мужчинами в качестве полноправных военнослужащих женщины стали служить в войсках Канады в 1895 году. Их стали принимать в армию в мирное время не только в службы обеспечения, но и в боевые части. Такой традиции в Канаде придерживаются до сих пор.

В западных странах Европы женщины-военные начали появляться во время Первой мировой войны. В начале 1970-х годов многие армии мира перешли на комплектование личным составом по принципу добровольного найма, в которых заметно возросло количество женщин-военнослужащих.

На данный момент, женщины служат в армии в США, Канаде, Великобритании, Германии, Франции, Украине, Швеции, Швейцарии, Нидерландах, Бельгии, Дании, Норвегии, Португалии, Израиле, Испании, Греции, Турции, Пакистане, Люксембурге, Шри-Ланке и т.д.

Воинский учет для женщин в Украине

17 декабря вступил в силу документ об обязательном военном учете для женщин. Это будет происходить, если профессия входит в расширенный список, а также если женщина пригодна к прохождению военной службы по состоянию здоровья и возрасту (от 18 до 60 лет).

Стать на воинский учет украинки должны до начала 2023 года.

Что нужно, чтобы встать на воинский учет?

паспорт;

идентификационный код;

свидетельство о браке (если есть);

свидетельство о рождении ребенка (если есть);

свидетельство о получении образования или специальности;

справка с места работы;

фото 3х4;

Covid-сертификат.

За уклонение от воинского учета предусмотрен штраф. Во время брифинга военный комиссар Киевского областного территориального центра комплектования Валерий Куценко сообщил, что женщин будут штрафовать от 850 грн, а предприятия – от 5,5 тыс. грн.

От воинского учета не освобождаются женщины, имеющие малолетних детей и беременные, ведь военнообязанный и военнослужащий – разные вещи.

В то же время женщины, как и мужчины, будут иметь право на отсрочку от призыва на военную службу — по семейным обстоятельствам, по учебе, по состоянию здоровья и другие случаи.