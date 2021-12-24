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Факты / Происшествия

Украина должна участвовать в консультациях РФ и США по безопасности – Кулеба

Валентина Летяк редактор ленты
Дмитро Кулеба

Завершение международного вооруженного конфликта в Европе и агрессии России против Украины – эта тема должна быть главной во время переговоров США и РФ, которые планируются в январе 2022 года.

Так считает глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

– Вопрос евроатлантической безопасности сейчас решается в Украине, поэтому Украина должна участвовать в консультациях по безопасности на эту тему, – написал дипломат в Twitter.

 

17 декабря Министерство иностранных дел РФ опубликовало проекты договоров между НАТО и РФ о гарантиях безопасности.

В нем Москва требует юридически закрепить отказ от приема Украины и Грузии в Альянс, а также любой военной деятельности на территории Украины, а также других государств Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии.

В ответ на такие предложения генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что любой диалог будет проходить только после консультаций с Украиной.

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Фото: УНИАН

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