Украина должна участвовать в консультациях РФ и США по безопасности – Кулеба

Завершение международного вооруженного конфликта в Европе и агрессии России против Украины – эта тема должна быть главной во время переговоров США и РФ, которые планируются в январе 2022 года.

Так считает глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

– Вопрос евроатлантической безопасности сейчас решается в Украине, поэтому Украина должна участвовать в консультациях по безопасности на эту тему, – написал дипломат в Twitter.

Першою і головною темою розмови США, ЄС чи НАТО з Росією має бути завершення міжнародного збройного конфлікту в Європі, агресії РФ проти України. Питання євроатлантичної безпеки нині вирішується в Україні, тому Україна має брати участь у безпекових консультаціях на цю тему. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) December 24, 2021

17 декабря Министерство иностранных дел РФ опубликовало проекты договоров между НАТО и РФ о гарантиях безопасности.

В нем Москва требует юридически закрепить отказ от приема Украины и Грузии в Альянс, а также любой военной деятельности на территории Украины, а также других государств Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии.

В ответ на такие предложения генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что любой диалог будет проходить только после консультаций с Украиной.