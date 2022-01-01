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В Индии 12 человек погибли во время давки в храме

Марта Бондаренко редактор ленты
В Индии 12 человек погибли во время давки в храме

По меньшей мере 12 человек погибли во время давки в одном из храмов в индийском штате Джамму и Кашмир. Паломники посещали святыню Мата Вайшно Деви.

Инцидент произошел около трех часов ночи по местному времени. Сообщается, что в храме разгорелся спор, люди стали толкать друг друга, а затем возникла давка. 14 человек получили ранения, их госпитализировали.

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Премьер-министр Индии Нарендра Моди сказал, что он опечален гибелью людей.

В правительстве опасаются, что число погибших может возрасти, поскольку храм был невероятно переполнен людьми, которые собрались там отпраздновать Новый год.

Святыня, расположенная недалеко от города Катра, является одной из самых почитаемых мест паломничества в Индии. Из-за пандемии количество посетителей ограничили примерно до 25 000 человек.

По факту происшествия начато расследование.

Давка на похоронах президента

В Танзании на похоронах президента Дожонома Магуфули образовалась огромная пробка, в результате которой 45 человек погибли, еще 37 получили травмы.

Люди пытались попасть на стадион, где лежало тело главы государства.

Источник: BBC

Фото: Pixabay

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