В Израиле во время праздника в давке погибли несколько десятков человек — ФОТО

На горе Мерон в Израиле во время празднования Лаг ба-Омер погибли по меньшей мере 44 человека в результате давки.

Сначала сообщалось, что люди умерли и получили травмы из-за того, что на них упала трибуна, но по словам свидетелей, на лестнице образовалась огромная пробка из людей, которые давили других.

Инцидент произошел около 01.00 часа ночи. Раненых насчитали уже 150, некоторым из них понадобится реанимация.











В Израиле во время праздника в давке погибли несколько десятков человек / 3 фотографии

Полиция заявила, что празднование завершено и в течение всех суток будет осуществляться эвакуация людей с горы Мерон.

Тяжелая катастрофа на горе Мерон. Мы все молимся об исцелении раненых. Я хочу усилить спасательные силы, действующие там, — отреагировал на катастрофу премьер-министр Биньямин Нетаньяху.

Давка на похоронах президента

В Танзании на похоронах президента Дожонома Магуфули образовалась огромная пробка, в результате которой 45 человек погибли, еще 37 получили травмы.

Люди пытались попасть на стадион, где лежало тело главы государства, через неофициальные входы.

Источник: Israel Hayom

Фото: Israel Hayom