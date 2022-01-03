Мощные санкции и перспектива еще большего приближения НАТО к границам России – это два фактора, которые могут сдержать Кремль от вероятного вторжения в Украину.

Об этом заявил в одном из интервью конгрессмен-демократ, глава Комитета по разведке Палаты представителей США Адам Шифф.

Политика спросили, что, по его мнению, может остановить президента РФ Владимира Путина от дальнейшей агрессии против Украины.

В ответ Шифф отметил, что в первую очередь нужны огромные санкции.

– Я думаю, что для сдерживания нового вероятного российского вторжения в Украину понадобятся огромные санкции против России. И я считаю, что наши союзники должны твердо соблюдать этот принцип. Россия должна понять, что в этом мы едины, – подчеркнул конгрессмен Шифф.

Он добавил, что еще одним мощным сдерживающим для Кремля фактором может стать осознание того, что вторжение будет иметь обратный эффект и только приблизит НАТО к границам РФ.

– Я также думаю, что мощным сдерживающим фактором будет понимание того, что если они действительно вторгнутся (в Украину, — Ред.), это приблизит НАТО к России… Что мы переместим больше активов НАТО поближе к России. Что это будет иметь эффект, противоположный тому, чего пытается достичь Путин, – объяснил конгрессмен.

Шифф уточнил, что именно комбинация этих двух факторов могла бы остановить Москву. При этом конгрессмен считает более значимыми в данной ситуации секторальные экономические, а не персональные санкции. По его словам, это должен быть уровень санкций, которого Россия еще никогда не видела.

Во время интервью Шифф также назвал “очень вероятным” вторжение российских войск в Украину.

– Боюсь, что Путин очень вероятно вторгнется. Честно говоря, я до сих пор не понимаю полной мотивации, почему он сейчас это делает. Однако он определенно настроен на это, если мы не сможем убедить его в обратном, — заявил конгрессмен.

Недавно вице-президент США Камала Харрис заверила, что Вашингтон готов ввести невиданные до сих пор санкции против России в случае вторжения в Украину.

Схожие заявления делал и президент США Джо Байден. Он сообщил, что предупредил Путина о разрушительных экономических последствиях для РФ в случае нового нападения на Украину.

Параллельно в Госдепартаменте США проинформировали о подготовке новых антироссийских санкций, направленных на сдерживание России от вторжения в Украину.