В Чили пчелы ужалили семерых правоохранителей, прибывших в президентский дворец, чтобы убрать ульи, расставленные протестующими.

Протесты пчеловодов в чилийской столице Сантьяго прошли в понедельник, 3 января. Они призвали поддержать их отрасль из-за длительной засухи в стране, которая уничтожает пчеловодство.

Пчеловоды установили возле президентского дворца около 60 ульев, в которых содержалось примерно 10 тыс. пчел, и не давали полиции разогнать демонстрацию.

Позже в полиции сообщили, что полицейских, которых ужалили пчелы, пришлось госпитализировать. С другой стороны, правоохранители задержали четырех пчеловодов во время протеста.

Один из протестующих заявил журналистам, что гибель пчелиных роев разрушительна не только для них, но и для всего мира.

– Если пчелы погибнут, жизнь не будет. Это то, что мы хотели сказать во время протеста.

Протестующие требуют от чилийского правительства реформы, чтобы повысить цены на мед или предоставить субсидии производителям меда.

Представители Министерства сельского хозяйства говорят, что они разделяют обеспокоенность протестующих последствиями засухи, добавив, что они в течение месяцев оказывают помощь 20 общинам из-за серьезного дефицита воды.

Засухи и повышение температуры в результате изменения климата повлияли на популяцию пчел по всему миру. Исследование 2020 года, опубликованное в журнале Science, показало, что популяция пчел в Северной Америке сократилась примерно на 50%, а в Европе – на 17%.