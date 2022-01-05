В Казахстане из-за нарушения общественного порядка задержали более 200 участников протестов. 95 сотрудников органов внутренних дел получили телесные повреждения. Повреждены также 37 служебных автомашин.

Такие данные по состоянию на 5 января сообщили в Министерстве внутренних дел Казахстана.

– Отдельные группы граждан перекрывали дороги, блокировали движение транспорта, нарушая общественный порядок, спокойствие граждан и систему жизнеобеспечения населенных пунктов. Кроме того, совершены нападения на сотрудников правоохранительных и других государственных органов, обеспечивающих правопорядок и безопасность, – отмечают в МВД Казахстана.

Согласно сообщению правоохранителей, в городах Алматы, Шымкент и Тараз участники протестов совершили попытки нападения на акиматы (муниципалитеты), выбив стекла, двери и причинив другие материальные убытки.

Толпы протестующих использовали камни, палки, газовые и перцовые баллоны и бутылки с зажигательной смесью.

Правоохранительные органы начали досудебное расследование по 13 фактам применения насилия в отношении представителей власти, хулиганства, нападения на здания государственных органов.

Напомним, что 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев после протестов в Казахстане, которые вспыхнули с начала 2022 года из-за подорожания вдвое сжиженного нефтяного газа (с 60 до 120 тенге за литр), принял решение об отставке правительства.

Также с 01.30 5 января в Алматы и Мангистауской области начало действовать чрезвычайное положение. Продлится оно до 00.00 19 января 2022 года.

Источник: МВД Казахстана

Фото: МВД Казахстана