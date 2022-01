На этой неделе министры иностранных дел стран-членов НАТО соберутся на внеочередное заседание. Его темой станет наращивание российских войск вблизи границ Украины.

Об этом проинформировала пресс-секретарь Альянса Оана Лунгеску. По ее словам, встреча состоится в пятницу, 7 января, в виртуальном формате.

Оно будет проходить под председательством генсека НАТО Йенса Столтенберга. После встречи он даст пресс-конференцию для СМИ.

An extraordinary virtual meeting of #NATO Foreign Ministers will be held on Friday 7 Jan. They will discuss #Russia’s military build-up in & around #Ukraine and broader European security issues.

????️ SecGen @jensstoltenberg press conference around 16.00https://t.co/oGH3SSyzc6 pic.twitter.com/CKTIOiX8Ga

