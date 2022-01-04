На этой неделе министры иностранных дел стран-членов НАТО соберутся на внеочередное заседание. Его темой станет наращивание российских войск вблизи границ Украины.

Об этом проинформировала пресс-секретарь Альянса Оана Лунгеску. По ее словам, встреча состоится в пятницу, 7 января, в виртуальном формате.

– Министры иностранных дел стран-членов НАТО обсудят наращивание военной мощи РФ в Украине и вокруг нее, а также более широкие вопросы европейской безопасности, — отмечается в анонсе заседания.

Оно будет проходить под председательством генсека НАТО Йенса Столтенберга. После встречи он даст пресс-конференцию для СМИ.

An extraordinary virtual meeting of #NATO Foreign Ministers will be held on Friday 7 Jan. They will discuss #Russia’s military build-up in & around #Ukraine and broader European security issues. ????️ SecGen @jensstoltenberg press conference around 16.00https://t.co/oGH3SSyzc6 pic.twitter.com/CKTIOiX8Ga — Oana Lungescu (@NATOpress) January 4, 2022

Следует отметить, что на 10 января этого года запланированы двусторонние переговоры между Соединенными Штатами Америки и Россией в Женеве (Швейцария). Они будут посвящены росту напряженности у границ Украины, а также вопросу так называемых гарантий безопасности.

Требования по последним Москва недавно передала НАТО и США. Среди прочего РФ требует от Альянса отказаться от расширения на Восток (в частности, не позволить Украине вступить в НАТО).

В Европейском Союзе недавно выразили желание тоже принять участие в переговорах между США и РФ по архитектуре безопасности в Европе. Как подчеркнул высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, ничто не может решаться об Евросоюзе без присутствия его представителей.

На январь запланированы еще несколько раундов переговоров с Россией. Так, 12 января должна состояться встреча в рамках Совета Россия — НАТО, а обсуждение в ОБСЕ планируется на 13 января.

Источник: НАТО

Фото: НАТО