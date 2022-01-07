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В Казахстане будут наказывать за клевету и подстрекательство в соцсетях

Марта Бондаренко редактор ленты
В Казахстане будут наказывать за клевету и подстрекательство в соцсетях

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил возобновить Интернет-связь в отдельных регионах страны с определенными временными интервалами. Такое решение было принято в связи со стабилизацией обстановки.

— Но предупреждаю, что свободный доступ в Интернет не означает свободное размещение измышлений, клеветы, оскорблений, подстрекательских призывов, — сказал президент.

По его словам, в случае появления таких материалов правоохранительные органы будут находить и наказывать их авторов.

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назвал некоторых протестующих “бандитами и террористами”, с которыми нельзя вести переговоры, а необходимо уничтожать.

Генсек Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Станислав Зась заявил, что у военных союзнических сил есть полномочия применять оружие в случае необходимости.

Источник: сайт президента Казахстана

Фото: пресс-служба президента Казахстана

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