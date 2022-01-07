Генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Станислав Зась заявил, что у военных союзнических сил есть полномочия применять оружие в случае необходимости.

По словам Зася, в случае эскалации насилия со стороны митингующих, силы ОДКБ имеют право применять оружие.

— Будет применяться оружие в ответ. Такие права у военнослужащих коллективных “миротворческих” сил есть, — отметил генсек.

Что касается сроков введения военных, то Станислав Зась рассчитывает, что это будет на короткое время.

— И в решении СКБ (совета коллективной безопасности — Ред.) так и звучит: на непродолжительный период. Какой именно непродолжительный период — несколько дней, либо несколько недель — это будет зависеть от той ситуации, которая будет складываться в Казахстане, и, конечно же, от позиции руководства Казахстана, — заявил Зась.

Он также подчеркнул, что российские военные уже находятся в Казахстане и приступили к выполнению поставленных задач.

Что касается общей численности прибывших военных, то она все еще может варьироваться, но в соответствии с решениями, которые были приняты, — около 2500 человек.

Протесты в Казахстане продолжаются со 2 января. Поводом к этому послужило подорожание сжиженного нефтяного газа вдвое.

5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство, а вечером сообщил, что возглавит Совет безопасности страны вместо Назарбаева.

Источник: ОДКБ

Фото: ОДКБ