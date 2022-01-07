Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назвал некоторых протестующих “бандитами и террористами”, с которыми нельзя вести переговоры, а необходимо уничтожать.

По его словам, в стране продолжается “антитеррористическая” операция. Вчера ситуация в городах Алматы, Актобе и Алматинской области стабилизировалась. Токаев считает, что введение режима чрезвычайного положения приносит свои результаты.

— Но террористы по-прежнему наносят ущерб государственному и частному имуществу, применяют оружие в отношении граждан. Правоохранительным органам и армии мною дан приказ открывать огонь на поражение без предупреждения, — сказал президент в обращении к народу.

Он отметил, что за рубежом его призывают к проведению переговоров с протестующими для мирного выхода из сложившейся ситуации. Но Токаев уверяет, что это не митингующие, а “вооруженные бандиты и террористы”.

— Какая глупость! Какие могут быть переговоры с преступниками, убийцами? Нам пришлось иметь дело с вооруженными и подготовленными бандитами, как местными, так и иностранными. Именно с бандитами и террористами. Поэтому их нужно уничтожить. И это будет сделано в ближайшее время, — решительно заявил глава государства, подчеркнув, что силовики морально и технически готовы к выполнению данной задачи.

Токаев также заявил, что сейчас правительству страны важно понять, почему государство “проспало подпольную подготовку терактов спящих ячеек “боевиков”. По его словам, только на Алматы напало 20 тысяч “бандитов”.

А еще Касым-Жомарт Токаев поблагодарил президентов стран-членов ОДКБ (Организации Договора о коллективной безопасности — Ред.) за направление в Казахстан их военных.

Ранее генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Станислав Зась заявил, что у военных союзнических сил есть полномочия применять оружие в случае необходимости.

Источник: сайт президента Казахстана

Фото: сайт президента Казахстана