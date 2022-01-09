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Факты / Мир / Мировые новости

Это неприемлемо: Блинкен рассказал о возможных планах президента РФ

Юля Захарченко редактор ленты
Ентоні Блінкен

Государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкен уверен, что президент России Владимир Путин стремится восстановить в мире порядок, существовавший во время правления Советского Союза.

В интервью одному из американских телеканалов он заявил, что это может являться одной из целей президента Российской Федерации.

Блинкен уверен, что возможные планы Владимира Путина – неприемлемы для Украины, США и многих стран мира.

Американский госсекретарь отметил, что США не поддерживают стремление Москвы способствовать значительному влиянию РФ над постсоветскими странами.

Поддержка США

Соединенные Штаты Америки активно поддерживают суверенитет и территориальную целостность Украины, у границ которой Российская Федерация наращивает войска.

Блинкен убежден, что РФ столкнется с серьезными последствиями и заплатит высокую цену, если продолжит военную агрессию по отношению к Украине. Он настаивает на деэскалации ситуации и полном выполнении Минских соглашений со стороны России.

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Источник: CNN

Фото: Depositphotos

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