Действующий глава ОБСЕ, министр иностранных дел Польши Збигнев Рау призвал власти Казахстана соблюдать обязательства Организации, в частности относительно прав человека.

Об этом он сообщил во время телефонного разговора исполняющему обязанности вице-премьер-министра, министру иностранных дел Казахстана Мухтару Тлеуберди.

Так, министр Рау выразил соболезнования по поводу многочисленных жертв насилия за последнюю неделю и напомнил, что Казахстан на протяжении многих лет является важным государством-участником ОБСЕ и активным партнером в Центральной Азии.

– Глава ОБСЕ призвал все стороны действовать ответственно и сдержанно, а также воздерживаться от действий, которые могут привести к дальнейшей эскалации или побуждению к насилию, – говорится в сообщении.

Он предложил помощь и поддержку властям и народу Казахстана в продолжении политических реформ с полным соблюдением обязательств ОБСЕ, в частности через программный офис ОБСЕ в Нур-Султане.

В свою очередь, министр Тлеуберди выразил обязательство президента и правительства уважать и выполнять все международные обязательства, в частности относительно прав человека и основных свобод.

Аналогичный призыв 10 января адресовал президенту Казахстана Касиму-Жомарту Токаеву во время телефонного разговора и глава Евросовета Шарль Мишель.

Европейский лидер подчеркнул важность полного соблюдения прав человека и основных свобод.

Протесты в Казахстане начались 2 января из-за подорожания вдвое сжиженного нефтяного газа.

4 января власти снизили цены, но митингующие расширили перечень требований.

5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ об отставке правительства, а вечером сообщил, что возглавит Совет безопасности страны вместо Назарбаева.

Сейчас известно как минимум о 164 погибших в стране за время протестов.

10 января в стране был общенациональный день траура.

Источник: OSCE