Интернет дают на несколько часов, но продукты есть: какая ситуация сейчас в Алматы

Протесты в Казахстане начались 2 января из-за подорожания вдвое цен на сжиженный нефтяной газ.

Через два дня власти снизили цены, но митингующие выдвинули новые требования, среди которых отставка правительства и отстранение от политики бывшего президента Нурсултана Назарбаева.

6 января президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев попросил помощи у ОДКБ – организации со штаб-квартирой в Москве. В ОДКБ мгновенно решили ввести в Казахстан свои “миротворческие силы”.

Во время протестов в стране исчезал интернет и была плохая телефонная связь. Какая ситуация в Казахстане сейчас, рассказал эксклюзивно Фактам ICTV украинец Виктор Галкин, работающий в Алматы.

— Телефон пока работает. По поручению президента были начислены бесплатные минуты и смс местным операторам. Киевстар также насчитал в роуминге 50 мин., но сейчас роуминг не работает. Скорее всего, его блокируют в связи с проведением антитеррористической операции. Интернет не работает. Сегодня впервые дали с 9 утра до 13:00.

Галкин отметил, что в Алматы все хорошо с продуктами в местных магазинах и супермаркетах.

— Все работает до 18.00, до того как темнеет. С 23.00 до 7.00 комендантский час. Карточками расплачиваться можно, тоже работает.

Относительно безопасности на улицах Алматы украинец рассказал, что власти рекомендуют ночью не выходить на улицы города.

5 января глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что от украинцев не поступало сообщений о прямой угрозе их жизни из-за масштабных протестов в Казахстане.

Министр посоветовал гражданам, находящимся на территории этой страны, регистрироваться в онлайн-системе Друг и обращаться в посольство в случае любой угрозы.

9 января в Киев рейсовым самолетом из Нур-Султана прибыли 33 украинца и иностранец.