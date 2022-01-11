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Передавали секретную информацию: в Латвии задержали двух человек за шпионаж для РФ

Юлия Соколова редактор ленты
Затримання в Латвії

В Латвии задержали двух человек, которые подозреваются в многолетнем сотрудничестве с военной разведкой России и передаче ей секретной информации, касающейся национальной обороны.

Совместную операцию по задержанию подозреваемых провели Служба государственной безопасности Латвии вместе со Службой военной разведки в 2021 году. Однако официально о ней сообщили сегодня.

По данным Службы госбезопасности, задержанные встречались с представителями российской военной разведки на территории РФ.

Один из них использовал контакты, полученные в ходе своей профессиональной деятельности, для получения и передачи секретных военных данных россиянам. Эта информация касалась боевых возможностей, учений вооруженных сил Латвии, а также оборонных закупок и расширенного контингента НАТО, находящегося на территории страны.

30 декабря 2021 года Служба госбезопасности Латвии передала материалы дела по этому подозреваемому в прокуратуру для проведения уголовного преследования. По этому делу уже собрали достаточно доказательств, в том числе документы и носители информации.

Что касается второго задержанного, то, по данным следствия, он долгое время сотрудничал с военной разведкой РФ и передавал информацию, которая имела значение для российских военных интересов.

Уголовные дела против обоих лиц открыты по статье о шпионаже. Они уже получили статус подозреваемых и были арестованы.

В июне прошлого года в Польше арестовали бывшего деятеля пророссийской партии по подозрению в шпионаже в пользу разведки РФ.

А в ноябре сотрудники Агентства внутренней безопасности Польши задержали поляка, заподозренного в шпионаже в пользу России.

В Болгарии же произошло задержание российского ученого Сергея Зоненко по подозрению в промышленном шпионаже.

Источник: Служба государственной безопасности Латвии

Фото: Служба государственной безопасности Латвии

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