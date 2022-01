В Латвии задержали двух человек, которые подозреваются в многолетнем сотрудничестве с военной разведкой России и передаче ей секретной информации, касающейся национальной обороны.

Совместную операцию по задержанию подозреваемых провели Служба государственной безопасности Латвии вместе со Службой военной разведки в 2021 году. Однако официально о ней сообщили сегодня.

По данным Службы госбезопасности, задержанные встречались с представителями российской военной разведки на территории РФ.

30 декабря 2021 года Служба госбезопасности Латвии передала материалы дела по этому подозреваемому в прокуратуру для проведения уголовного преследования. По этому делу уже собрали достаточно доказательств, в том числе документы и носители информации.

Что касается второго задержанного, то, по данным следствия, он долгое время сотрудничал с военной разведкой РФ и передавал информацию, которая имела значение для российских военных интересов.

Уголовные дела против обоих лиц открыты по статье о шпионаже. Они уже получили статус подозреваемых и были арестованы.

VDD in close cooperation with MIDD detains two persons suspected of prolonged cooperation with Russian military intelligence service by providing non-disclosable information about national defence sector. See more: https://t.co/JGf5QRMECg pic.twitter.com/J7Qcok40vX

— Valsts drošības dienests (@Valsts_drosiba) January 11, 2022