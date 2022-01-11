Токаев анонсировал вывод сил ОДКБ из Казахстана

Основная миссия сил ОДКБ в Казахстане завершена, с 13 января начнется поэтапный вывод военных. Об этом заявил президент страны Касым-Жомарт Токаев на заседании парламента.

– Процесс вывода контингента займет не более десяти дней, – добавил он.

По его словам, Казахстан мог бы утратить контроль над Алматы, поэтому “юридически обоснованно” обратился к ОДКБ с просьбой направить свои военные силы.

Токаев считает, что “над подготовкой захвата власти работали профессионалы”.

Из-за протестов в Казахстане, начавшихся 2 января, президент страны Казахстана Касым-Жомарт Токаев обратился к партнерам по ОДКБ (Организации договора о коллективной безопасности) и призвал их оказать поддержку. В состав организации входят РФ, Беларусь, Армения, Казахстан, Кыргызстан и Таджикистан.

В Казахстан были отправлены так называемые коллективные миротворческие силы ОДКБ. В частности, Россия отправила подразделения, участвовавшие в агрессии против Украины.

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Фото: akorda.kz