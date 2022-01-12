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Токаев рассказал, когда начнется вывод военных ОДКБ из Казахстана

Марта Бондаренко редактор ленты
Токаев рассказал, когда начнется вывод военных ОДКБ из Казахстана

Президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев заявил, что вывод союзнических сил ОДКБ (Организации Договора о коллективной безопасности) из республики начнется в четверг, 13 января. Об этом сообщает пресс-служба президента.

В ходе совещания с высшими чиновниками страны президенту доложили, что военные сил ОДКБ помогли установить правопорядок в Алматы.

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В настоящее время проводится активное восстановление всех сфер жизнедеятельности города. Возобновляют работу объекты торговли, рынки, АЗС и промышленные предприятия, также заработал общественный транспорт.

Касым-Жомарт Токаев сообщил, что завтра начнется организованный вывод войск ОДКБ.

— Завтра начинается организованный вывод военного контингента ОДКБ. У меня были переговоры с руководителями соответствующих государств, — сказал президент.

Напомним, что в Казахстан были отправлены так называемые коллективные миротворческие силы ОДКБ. В частности, Россия отправила подразделения, участвовавшие в агрессии против Украины.

Источник: сайт президента Казахстана

Фото: сайт президента Казахстана

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