Президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев заявил, что вывод союзнических сил ОДКБ (Организации Договора о коллективной безопасности) из республики начнется в четверг, 13 января. Об этом сообщает пресс-служба президента.
В ходе совещания с высшими чиновниками страны президенту доложили, что военные сил ОДКБ помогли установить правопорядок в Алматы.
В настоящее время проводится активное восстановление всех сфер жизнедеятельности города. Возобновляют работу объекты торговли, рынки, АЗС и промышленные предприятия, также заработал общественный транспорт.
Касым-Жомарт Токаев сообщил, что завтра начнется организованный вывод войск ОДКБ.
— Завтра начинается организованный вывод военного контингента ОДКБ. У меня были переговоры с руководителями соответствующих государств, — сказал президент.
Напомним, что в Казахстан были отправлены так называемые коллективные миротворческие силы ОДКБ. В частности, Россия отправила подразделения, участвовавшие в агрессии против Украины.
Источник: сайт президента Казахстана