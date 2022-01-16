Я – Бог: в Нью-Йорке женщину столкнули под поезд в метро

В Нью-Йорке женщина, которую столкнули под поезд в метро, скончалась от полученных травм.

По версии следствия, виновником трагического инцидента стал бездомный.

После задержания, во время допроса убийца признался, что не жалеет о своем поступке. Он обвинил 40-летнюю женщину в том, что та якобы отобрала у него куртку.

— Я – Бог, потому я имею право поступать таким образом, – сказал задержанный, которого зовут Саймон Марсьяль.

Правоохранительные органы подтвердили, что жертва и бездомный ранее не были знакомы.

По версии следствия, женщина просто стояла на платформе и ждала поезд, когда мужчина без причины толкнул ее на рельсы. Жертва не контактировала до этого со своим убийцей.

Также полиция узнала, что бездомный изначально подошел к другой женщине, однако та, заметив его, отошла подальше, став свидетельницей жуткого поступка.

После этого мужчина сел на поезд, но уже спустя 13 минут после происшествия сдался правоохранительным органам.

Напомним, ранее нападение на женщину в метро произошло в Брюсселе. Это случилось 14 января.

Мужчина без причины толкнул ее под поезд. Этот момент зафиксировали камеры видеонаблюдения, установленные на станции.

Пассажиры помогли пострадавшей подняться на платформу, после чего вызвали медиков.