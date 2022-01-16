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Я – Бог: в Нью-Йорке женщину столкнули под поезд в метро

Дмитрий Кудрявцев редактор ленты
поліція США

В Нью-Йорке женщина, которую столкнули под поезд в метро, скончалась от полученных травм.

По версии следствия, виновником трагического инцидента стал бездомный.

После задержания, во время допроса убийца признался, что не жалеет о своем поступке. Он обвинил 40-летнюю женщину в том, что та якобы отобрала у него куртку.

— Я – Бог, потому я имею право поступать таким образом, – сказал задержанный, которого зовут Саймон Марсьяль.

Правоохранительные органы подтвердили, что жертва и бездомный ранее не были знакомы.

По версии следствия, женщина просто стояла на платформе и ждала поезд, когда мужчина без причины толкнул ее на рельсы. Жертва не контактировала до этого со своим убийцей.

Также полиция узнала, что бездомный изначально подошел к другой женщине, однако та, заметив его, отошла подальше, став свидетельницей жуткого поступка.

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После этого мужчина сел на поезд, но уже спустя 13 минут после происшествия сдался правоохранительным органам.

Напомним, ранее нападение на женщину в метро произошло в Брюсселе. Это случилось 14 января.

Мужчина без причины толкнул ее под поезд. Этот момент зафиксировали камеры видеонаблюдения, установленные на станции.

Пассажиры помогли пострадавшей подняться на платформу, после чего вызвали медиков.

Источник: New York Post

Фото: Depositphotos

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