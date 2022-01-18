Будут последствия для Северного потока-2: Бербок об использовании РФ энергетики в качестве оружия

Если Россия будет использовать энергетику как оружие, это будет иметь последствия для реализации газопровода Северный поток-2.

Об этом сообщила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок во время совместного брифинга с главой российского МИД Сергеем Лавровым.

— Если энергетика будет использоваться как оружие, это будет иметь соответствующие последствия, в том числе и в связи с этим трубопроводом, — объяснила она.

Анналена Бербок напомнила, что в коалиционном соглашении нового немецкого правительства отмечается, что в отношении всех энергетических инфраструктурных проектов, в том числе Северного потока-2, действует европейское энергетическое законодательство.

Сейчас сертификация газопровода приостановлена ​​из-за несоответствия европейским требованиям.

В начале января глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан предположил, что Северный поток-2 могут остановить в ответ на агрессию РФ против Украины.

Он объяснил, что любое дальнейшее военное вторжение РФ в Украину приведет к “серьезным стратегическим последствиям”, и назвал вероятную отмену Северного потока-2 как один из возможных вариантов.