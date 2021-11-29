Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил о готовности страны стать посредником в разрешении конфликта между Россией и Украиной.

Лидер Турции подчеркнул, что поддерживает дружеские отношения с обеими сторонами и выступает за обеспечение мира с акцентом на положении крымских татар.

— Надеемся, что регион не превратится в зону боевых действий и воцарится мир. Турция готова к посредничеству. Готова обсуждать этот вопрос со сторонами.

Факты ICTV обратились к политологу Игорю Рейтеровичу и выяснили, насколько возможно посредничество Турции, что это даст Украине и зачем это Турции.

Реально ли посредничество Турции

По мнению Игоря Рейтеровича, такое посредничество Турции в российско-украинском конфликте реально. Тем более, Украина неоднократно поднимала вопрос о расширении формата, который происходит в контексте временно оккупированных территорий. Но для вовлечения рассматривались США, Польша и европейские страны.

– Был период, когда достаточно активно говорили о Польше или других странах ЕС, однако крайне негативной была реакция Российской Федерации. Но с Турцией может быть несколько другая история, поскольку у турок с россиянами странные отношения. С одной стороны, они дружат экономически, много общих проектов имеют и схожие взгляды на многие глобальные проблемы, которые есть в мире. С другой – конечно, есть вопросы, связанные с Крымом, там позиции кардинально расходятся.

Политолог отмечает, что реализация инициативы будет зависеть от позиции России, а также от формата посредничества. Будет ли это отдельный формат или часть нормандского, пока неизвестно.

Рейтерович считает, что Россия может не согласиться на инициативу из-за отсутствия преимуществ.

— Интерес России может как появиться, так и быстро исчезнуть. Почему? Они не увидят никаких преимуществ, а это для них просто дополнительная площадка давления на решение ситуации на востоке Украины. Они могут просто игнорировать проведение этих встреч и реализацию формата.

Плюсы и минусы для Украины

По мнению политолога, участие Турции может придать новую окраску переговорам.

– Появление какой-то другой страны может придать новый импульс тем переговорам, которые, по большому счету, зашли в тупик.

Негативных аспектов от реализации такого формата Рейтерович пока не видит.

— Единственное, что может быть негативное, это если позиция Турции будет совпадать с позицией России в тех вопросах, которые для Украины принципиальны. Например, амнистия, точнее, амнистия в таком формате, в котором мы считаем нужным, внесение изменений в Конституцию и так далее. То есть если позиция Турции будет единогласной с РФ, понятно, что пользы от такого формата нам не будет.

Несмотря на это, эксперт уверен, что заявление Реджепа Эрдогана сделано не на пустом месте, а подкреплено определенными переговорами. Возможно, какие-то ключевые вещи уже обсуждались.

Тут стоит вспомнить слова Зеленского о президенте Турции во время последнего пресс-марафона.

— Я с ним обсуждаю такие вещи за закрытыми дверями, такие вещи! Как он нам помогает! – воскликнул президент.

Зачем это Турции

Посредничество в конфликте России с Украиной необходимо Турции для реализации своих амбиций. По мнению политолога, в этом не стоит искать какого-либо альтруизма.

— У Турции есть интересы в регионе, она пытается перейти из статуса регионального лидера к статусу такой страны, которая будет на равных общаться со многими странами не только ЕС, но и мира. Потому в этом контексте все инициативы Турции, связанные либо с НАТО, либо с той же РФ – это попытка занять это место и подтвердить статус. Плюс — есть определенные внутренние моменты, связанные с тем, что это, по мнению Эрдогана, может помочь наладить взаимовыгодные отношения как с Украиной, так и с Россией. А эти страны являются важными торговыми партнерами с точки зрения туризма и других вещей.

Такая инициатива поможет Турции укрепить позицию на международной арене. Кроме того, по мнению политолога, у Эрдогана могут быть амбиции показать, что он способен решить проблему, которую не осилила Ангела Меркель.

– У него, я думаю, есть амбиция показать, что Меркель была посредником и ничего не достигла. А тут Эрдоган миротворец, который приходит и чего-то достигает. Но в этом нет ничего плохого – любая страна преследует свои цели. Если мы видим какие-то плюсы для себя – любой формат нужно обсуждать, – резюмировал Рейтерович.

Как отреагировали в Украине на заявление Эрдогана

В Офисе президента заявление Реджепа Эрдогана восприняли положительно. Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк считает, что это принесет ожидаемый результат, если Россия согласится. А отказ РФ в который раз продемонстрирует ее неуверенность.

— Если российская сторона откажется от предложения Турции быть посредником, это только лишний раз подтвердит, что российская сторона не чувствует уверенности в себе, когда контактирует с такими действительно мощными политическими субъектами, как турецкая сторона.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба подчеркнул, что Украина приветствует любые усилия, которые могут помочь закончить войну и вернуть оккупированные территории.

Глава МИД рассказал, что между президентами Украины и Турции сейчас высокий уровень доверия. Однако Украина будет настаивать, что никаких договоренностей, достигнутых без нее, быть не может.