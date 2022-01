Мощное извержение подводного вулкана в Тихом океане нанесло значительный ущерб Королевству Тонга. Об этом свидетельствуют аэрофотоснимки этого островного государства.

Снимки, в частности, обнародовали Вооруженные силы Новой Зеландии. На них зафиксированы острова Хаапай, расположенные в центральной части Тонга в Тихом океане.

Судя по фото, деревья, дома и поля островов покрыты толстым серым слоем пепла, который извергал подводный вулкан Хунга-Тонга-Хунга-Хаапай. Улицы города Нукуалофа – столицы Тонга – также покрыты толстым слоем вулканического пепла.

Некоторые здания разрушены. Существует обеспокоенность из-за возможного загрязнения воды и угрозы продовольственной безопасности на островах.

Под слоем пепла: обнародованы фото разрушений на островах Тонга после извержения вулкана / 3 фотографии

Извержение огромного вулкана началось 14 января и продлилось в субботу, 15 января. Хунга-Тонга-Хунга-Хаапай выбросил столб дыма и пепла на высоту более 19 км над уровнем моря, а радиус превышал 240 км.

Это извержение эксперты называют крупнейшим в мире за более чем 30 лет (с момента извержения вулкана Пинатубо на Филиппинах в 1991 году).

Активность Хунга-Тонга-Хунга-Хаапай спровоцировала цунами в отдаленных государствах Тихоокеанского региона. Вода затопила также главный порт и столицу Тонга – Нукуалофа, нанеся значительный ущерб зданиям и инфраструктуре, а также спровоцировав перебои в подаче электроэнергии.

Высота волн достигала 1,2 метра над уровнем моря. Цунами нанесло масштабный ущерб побережью Тонга.

Сейчас масштаб ущерба и разрушений еще устанавливается. Известно, что минимум 100 домов на островах были повреждены, а по меньшей мере 50 полностью разрушены.

В результате стихийного бедствия серьезно пострадали коммуникации: некоторые небольшие острова Королевства Тонга были полностью отрезаны от связи с миром. Был поврежден ключевой подводный кабель связи, соединяющий Тонга с Фиджи.

На сегодняшний день известно о гибели двух человек, в том числе гражданка Великобритании Анджелы Гловер. Женщина жила в столице со своим мужем и руководила благотворительной организацией по защите животных. Во время цунами она пыталась спасти своих собак, но погибла.

Число пострадавших и жертв может расти, поскольку спасатели работают над восстановлением линий связи.

Королевство Тонга – это государство-архипелаг в юго-западной части Тихого океана. Оно состоит из более чем 170 островов, 36 из которых населены. В Тонга проживают более 100 тыс. человек.

Огромный подводный вулкан Хунга-Тонга-Хунга-Хаапай находится в архипелаге Тонга, в сейсмически активном Тихоокеанском огненном вулканическом кольце – примерно в 65 километрах к северу от столицы островного государства.