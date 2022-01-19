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Блинкен о российской агрессии: Мы будем действовать скоординированно, чтобы РФ ощутила последствия

Юлия Соколова редактор ленты
Ентоні Блінкен

Страны Запада будут действовать скоординированно, чтобы Россия ощутила последствия своей агрессии против Украины.

Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой.

Блинкен отметил, что сегодня Россия накопила около 100 тыс. своих военных сил вблизи украинских границ и может быстро увеличить это количество. Кроме того, РФ уже длительное время пытается дестабилизировать ситуацию в Украине.

В связи с этим Блинкен отметил, что США сейчас работают с Украиной и партнерами в Европе над пакетом антироссийских санкций.

– По санкциям – мы очень интенсивно работаем как с правительством Украины, так и координируем свои действия с нашими европейскими союзниками и партнерами. Очень важно, чтобы мы вместе разработали широкий пакет санкций, включая меры, которые мы не принимали раньше, начиная с 2014 года, — рассказал госсекретарь США.

Он уточнил, что санкции разрабатываются в координации со странами Большой семерки (G7), Евросоюзом и НАТО.

– Мы говорим России, что она столкнется с масштабными последствиями, если прибегнет к дальнейшей агрессии против Украины. Они будут включать финансовый, экономический, экспортно-контрольный компонент и так далее, – подчеркнул Блинкен.

Он заверил, что если РФ прибегнет к агрессии, то Запад будет действовать сильно и скоординированно.

– Я надеюсь, что этого не произойдет. Но если до этого дойдет, мы будем действовать сильно, скоординированно, чтобы РФ ощутила последствия, – заявил Блинкен.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сегодня заверила, что России грозят масштабные санкции в случае обострения агрессии против Украины.

А заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд отмечала, что Вашингтон подготовил 18 сценариев санкций на случай вторжения войск РФ в Украину.

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Фото: Getty Images

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