Страны Запада будут действовать скоординированно, чтобы Россия ощутила последствия своей агрессии против Украины.

Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой.

Блинкен отметил, что сегодня Россия накопила около 100 тыс. своих военных сил вблизи украинских границ и может быстро увеличить это количество. Кроме того, РФ уже длительное время пытается дестабилизировать ситуацию в Украине.

В связи с этим Блинкен отметил, что США сейчас работают с Украиной и партнерами в Европе над пакетом антироссийских санкций.

– По санкциям – мы очень интенсивно работаем как с правительством Украины, так и координируем свои действия с нашими европейскими союзниками и партнерами. Очень важно, чтобы мы вместе разработали широкий пакет санкций, включая меры, которые мы не принимали раньше, начиная с 2014 года, — рассказал госсекретарь США.

Он уточнил, что санкции разрабатываются в координации со странами Большой семерки (G7), Евросоюзом и НАТО.

– Мы говорим России, что она столкнется с масштабными последствиями, если прибегнет к дальнейшей агрессии против Украины. Они будут включать финансовый, экономический, экспортно-контрольный компонент и так далее, – подчеркнул Блинкен.

Он заверил, что если РФ прибегнет к агрессии, то Запад будет действовать сильно и скоординированно.

– Я надеюсь, что этого не произойдет. Но если до этого дойдет, мы будем действовать сильно, скоординированно, чтобы РФ ощутила последствия, – заявил Блинкен.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сегодня заверила, что России грозят масштабные санкции в случае обострения агрессии против Украины.

А заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд отмечала, что Вашингтон подготовил 18 сценариев санкций на случай вторжения войск РФ в Украину.