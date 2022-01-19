Бывший канцлер Ангела Меркель (ХДС) отклонила предложение от Генсека ООН Антониу Гутерриша работать в структуре ООН. Об этом сообщает немецкий телеканал ZDF.

Меркель позвонила Генеральному секретарю ООН, поблагодарила его и сообщила, что не примет предложение, сообщили в офисе Меркель.

Гутерриш предложил 67-летней Ангеле Меркель возглавить консультативный орган высокого уровня по глобальным общественным благам. Это может касаться вызовов и проблем, которые связаны с озоновым слоем, а также правил безопасности полетов и мировой торговли.

Напомним, что 2 декабря Ангела Меркель официально покинула пост канцлера Германии, который она занимала 16 лет.

Источник: телеканал ZDF