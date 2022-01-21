Переговоры между госсекретарем США Энтони Блинкеном и министром иностранных дел России Сергеем Лавровым прошли на фоне растущей тревоги по поводу российских угроз Украине и Западу, а также признаков того, что у США и Европы отсутствует полностью скоординированный план сдерживания Москвы. Об этом пишет американское издание The New York Times.

Официальные лица США возлагают мало надежд на встречу Блинкена с Лавровым.

Три дипломатических встречи США с представителями Кремля на прошлой неделе выявили мало точек соприкосновения.

Россия потребовала, чтобы НАТО обязалось никогда не принимать Украину в члены и не расширяться дальше на Восток, а также чтобы вывело войска из стран бывшего СССР в Восточной Европе, а США убрали ядерное оружие, размещенное на континенте.

— Мы не ожидаем прорыва и на этих переговорах. Мы ожидаем конкретных ответов на наши конкретные предложения, — сказал Лавров перед началом встречи.

Блинкен также заявил, что США не рассчитывают разрешить сегодня все разногласия.

— Вы правы, мы не рассчитываем разрешить наши разногласия здесь сегодня. Но я надеюсь и ожидаю, что мы сможем проверить, остается ли путь дипломатии и диалога открытым, — сказал госсекретарь США.

Блинкен сказал, что встреча с Лавровым в женевском отеле даст возможность оценить готовность Москвы продолжать диалог.

И Энтони Блинкен, и Сергей Лавров планируют отдельно поговорить с журналистами о встрече после ее завершения.