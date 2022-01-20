Встреча Блинкена с Лавровым и визит госсекретаря в Киев: что пишут западные СМИ

В четверг, 20 января, генсекретарь США Энтони Блинкен провел первый четырехсторонний телефонный разговор с представителями НАТО, ЕС и ОБСЕ по наращиванию российских войск у границ Украины, а также – ситуации с безопасностью в Европе.

До этого, с 18 января, Блинкен прибыл в Украину с визитом для переговоров с президентом Владимиром Зеленским и министром иностранных дел Дмитрием Кулебой. Стороны обсуждали вопросы безопасности и российскую агрессию.

А в пятницу, 21 января, американский госсекретарь должен провести встречу по тем же темам с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в Женеве.

Что пишут западные СМИ о визите Блинкена в Киев и его предстоящей встрече с Лавровым, каковы их прогнозы по поводу переговоров и как они рассматривают дипломатические попытки США повлиять на происходящее на украинско-российской границе – читайте в материале Фактов ICTV.

Так, во France 24 сообщили, что во время визита в Киев Блинкен заявил, что не будет давать письменный ответ на российские предложения по гарантиям безопасности во время встречи с Лавровым в Женеве.

Издание напомнило, что в списке пожеланий России есть меры, которые ограничили бы военную деятельность в бывших странах Варшавского договора и бывших советских республиках, присоединившихся к НАТО после холодной войны.

Блинкен подчеркнул: ответственность за то, чтобы развеять опасения, что Москва планирует вторжение к своему прозападному соседу – Украине, лежит на российском президенте Владимире Путине.

– Я не буду предоставлять никакие бумаги министру иностранных дел Лаврову… Нам нужно увидеть, где мы находимся, и посмотреть, остаются ли возможности для продолжения дипломатии и продолжения диалога, который, как я уже сказал, является, безусловно, предпочтительным курсом, – цитируют в издании госсекретаря США.

Анализируя поведение президента Зеленского на переговорах, журналисты подчеркнули, что он “стремится сохранять спокойствие” перед лицом наращивания российских войск.

В Associated Press пишут, что спешно организованная поездка Блинкена призвана продемонстрировать поддержку США Украине и убедить Россию в необходимости деэскалации.

– В Женеве Блинкен проверит Лаврова на предмет интереса России к дипломатическому выходу из кризиса, – уточнили в издании, цитируя высокопоставленного чиновника Госдепартамента США.

Тем временем в The Hill подчеркнули: чиновник американского Госдепартамента заявил, что встреча между Блинкеном и Лавровым “предполагает, что, возможно, дипломатия не умерла”.

В то же время, по его данным, российские официальные лица заявляют, что обсуждения уже “зашли в тупик”.

Он сообщил, что мотивы России остаются неясными, и пока слишком сложно сказать, действительно ли приезд Блинкена сможет на что-то повлиять, так как непонятно, заинтересованы ли в России в дипломатии.

– Готовы ли там к серьезным и добросовестным переговорам или же Россия будет использовать дискуссии в качестве предлога, чтобы заявить, что дипломатия не учитывала интересы Москвы? – задался вопросом собеседник АР.

В The New York Times отмечают, что пока неясно, пообещал ли Блинкен Зеленскому и Кулебе какие-либо конкретные новые меры поддержки для сдерживания Москвы или борьбы с российскими военными в случае полномасштабного вторжения.

– Хотя Энтони Блинкен заявил, что не считает большой вероятность какого-либо прорыва в пятницу на переговорах с Лавровым, хитрым и опытным переговорщиком, он сказал, что Соединенные Штаты полны решимости искать дипломатические пути решения кризиса, – сообщили журналисты.

Издание уточнило: официальные лица США говорят, что любая российская атака, вероятно, произойдет в ближайшие несколько недель, прежде чем тяжелая техника сможет “попасть в ловушку” из-за размокшей благодаря весеннему теплу и дождям земли.

NYT также оценил обращение Владимира Зеленского, сделанное им 19 января. В нем президент призвал украинцев сохранять спокойствие, так как страна не столкнулась с большей угрозой, чем в прошлые годы войны с Россией.

Журналисты подчеркнули: то, что сказал Зеленский – что риск войны “не увеличился” – резко контрастирует с тем, что говорит Энтони Блинкен.

В издании сообщили, что во время своего визита в посольство США в Украине госсекретарь обсудил с дипломатами планы на случай непредвиденных обстоятельств для обеспечения безопасности сотрудников посольства и их семей.

Генерал Бен Ходжес, бывший командующий сухопутными войсками Соединенных Штатов в Европе, прокомментировал поездки Энтони Блинкена на этой неделе словами о том, что не видел такой бурной американской дипломатической активности со времен Дейтонских мирных соглашений в 1995 году.

– Я не согласен со всем, что делает администрация, но они приложили необходимые усилия, чтобы привлечь союзников и удержать их, – заявил Ходжес.

При этом генерал США пессимистично настроен по отношению к перспективе деэскалации ситуации.

– Я думаю, что Путин загнал себя в угол; ему придется что-то сделать, – сказал он.

В Al Jazeera утверждают, что дипломатический тупик, который возник между Западом и РФ, оставляет “мало надежды” на то, что встреча Блинкена с Лавровым сможет на что-то повлиять.

В свою очередь корреспондентка издания Хода Абдель Хамид, которая приехала в Киев для освещения переговоров между госсекретарем США и президентом Зеленским, отметила, что жители столицы, с которыми она разговаривала, “пресыщены мыслью о том, что в ближайшее время может произойти военная эскалация”.

Она констатировала: люди не паникуют, а только демонстрируют небольшое беспокойство по поводу российской эскалации.

– По этому поводу не существует массовой паники. Люди не пытаются скупить все в супермаркетах, живут своей жизнью. Они уверены, что на этот раз украинские войска намного сильнее, они прошли большую подготовку и получили много военной техники. Военные в лучшем положении, чем это было в 2014 году, – поделилась корреспондентка.

Источники: France 24, Associated Press, The Hill, The New York Times, Al Jazeera