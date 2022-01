Президентом ПАСЕ стал пророссийский политик Тини Кокс

Представительница Верховной Рады Украины в Парламентской ассамблее Совета Европы Мария Мезенцева уступила в голосовании на пост президента организации парламентарию из Нидерландов Тини Коксу.

Мезенцева была выдвинута альтернативным кандидатом и получила 80 голосов. Кокс получил голоса 164 делегатов.

Как отметила сама Мезенцева, это первые выборы президента ПАСЕ с кандидатом от Украины. Она также добавила, что она была переизбрана на должность вице-президента Политической группы Европейской народной партии.

Тини Кокс – нидерландский парламентарий, лидер группы крайнелевых, куда входят европейские коммунисты и подобные политические силы.

Кокс считается открытым агентом Кремля и активным лоббистом интересов РФ в Ассамблее. Именно он — автор докладов о снятии санкций с российской делегации в ПАСЕ, что позволило им вернуться в 2019 году в Ассамблею.

the Council of Europe’s Parliamentary Assembly (PACE) today elected a pro-Russian Dutch socialist as President ahead of @mezentseva_dep of #Ukraine by 164 votes to 80. It shows you the state of PACE these days…

— Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) January 24, 2022