Президентом ПАСЕ стал пророссийский политик Тини Кокс

Представительница Верховной Рады Украины в Парламентской ассамблее Совета Европы Мария Мезенцева уступила в голосовании на пост президента организации парламентарию из Нидерландов Тини Коксу.

Мезенцева была выдвинута альтернативным кандидатом и получила 80 голосов. Кокс получил голоса 164 делегатов.

Как отметила сама Мезенцева, это первые выборы президента ПАСЕ с кандидатом от Украины. Она также добавила, что она была переизбрана на должность вице-президента Политической группы Европейской народной партии.

Тини Кокс – нидерландский парламентарий, лидер группы крайнелевых, куда входят европейские коммунисты и подобные политические силы.

Кокс считается открытым агентом Кремля и активным лоббистом интересов РФ в Ассамблее. Именно он — автор докладов о снятии санкций с российской делегации в ПАСЕ, что позволило им вернуться в 2019 году в Ассамблею.

— Парламентская ассамблея Совета Европы сегодня 164 голосами против 80 избрала пророссийского нидерландского социалиста, опередившего Мезенцеву из Украины. Это показывает вам состояние ПАСЕ, — написал журналист Радио Свобода Рикард Юзвяк.

the Council of Europe’s Parliamentary Assembly (PACE) today elected a pro-Russian Dutch socialist as President ahead of @mezentseva_dep of #Ukraine by 164 votes to 80. It shows you the state of PACE these days… — Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) January 24, 2022

Кокс заменит на посту предыдущего президента Ассамблеи бельгийского политика Рика Дамса.

Январская сессия ПАСЕ проходит в гибридном формате. На сессии офлайн присутствуют только президент и вице-президенты Ассамблеи, а также главы комитетов, политических групп, нацделегаций, один заместитель председателя национальных делегаций от оппозиции и один член секретариата.

Украину на сессии представляют пять делегатов: Мария Мезенцева, Евгения Кравчук, Сергей Соболев, Алексей Гончаренко и еще один член секретариата.