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Австралийский бизнесмен похитил $123 млн и потратил их на содержанок

Дмитрий Кудрявцев редактор ленты
Австралийский бизнесмен похитил $123 млн и потратил их на содержанок

Основателя австралийской криптовалютной компании Virgil Capital LLC Стефана Циня приговорили к семи годам тюрьмы по обвинению в мошенничестве.

24-летний бизнесмен похитил у инвесторов $123 млн и практически все потратил на содержанок, сообщает издание TweakTown.

Мужчина заявил, что жалеет о своем поступке, поскольку если бы он потратил деньги на материальные ценности – власти смогли бы их конфисковать, за счет чего его срок заключения был бы меньшим.

— Это так глупо, но единственная причина, по которой у меня была трехкомнатная квартира — круглосуточный доступ к трем содержанкам, — признался Цинь.

Бизнесмен объяснил, что пошел на преступление из-за депрессии, которая развилась на фоне школьного буллинга, давления стереотипов, побуждающего добиваться успеха любым путем, а также измены любимой девушки, которая ушла к парню, который был значительно богаче него.

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Фото: Depositphotos

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